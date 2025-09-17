6 حارات مرورية.. تطوير طريق الحجاز بالغردقة

استعرض كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، نيابة عن المحافظ اللواء عمرو حنفي، اليوم، مقترح تطوير طريق الحجاز بمدينة الغردقة، ليصبح 6 حارات مرورية بدلاً من 4، وذلك بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، ومسؤولي شركات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، إلى جانب مندوبي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





ويأتي هذا المشروع ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة، حيث تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال التطوير.



وأكد سكرتير عام المحافظة على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي الخاصة بالمرافق والتنسيق المستمر مع الهيئة الهندسية، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع الأسبوع المقبل والانتهاء من الأعمال بنهاية نوفمبر المقبل.



ومن جانبه أوضح مندوب الهيئة الهندسية أن المشروع يتضمن إعادة توزيع أعمدة الإنارة بطول الطريق، ورفع كفاءة البلدورات والإنترلوك بالجزيرة الوسطى، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وفي ختام الاجتماع، تم تسليم نسخة من مقترح التطوير إلى كل جهة مختصة بهدف إزالة أي معوقات قد تعترض التنفيذ، مع مراعاة خطط التطوير المستقبلية لضمان استدامة كفاءة الطريق بعد الانتهاء من أعماله.