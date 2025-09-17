قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيكولاس ويليامز: الاتحاد الأوروبي لن يعزل إسرائيل كليًا كي لا يضر بعلاقته مع أمريكا
محافظ قنا يعلن موعد انطلاق التنفيذ الميداني لمبادرة القرية الصحية النموذجية
وزير إسرائيلي: غزة ثروة عقارية.. ومفاوضات مع الولايات المتحدة حول تقسيم نسب الأرض
تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
6 حارات مرورية.. تطوير طريق الحجاز بالغردقة

ابراهيم جادالله

استعرض كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، نيابة عن المحافظ اللواء عمرو حنفي، اليوم، مقترح تطوير طريق الحجاز بمدينة الغردقة، ليصبح 6 حارات مرورية بدلاً من 4، وذلك بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، ومسؤولي شركات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، إلى جانب مندوبي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 


ويأتي هذا المشروع ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة، حيث تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال التطوير.

وأكد سكرتير عام المحافظة على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي الخاصة بالمرافق والتنسيق المستمر مع الهيئة الهندسية، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع الأسبوع المقبل والانتهاء من الأعمال بنهاية نوفمبر المقبل.

ومن جانبه أوضح مندوب الهيئة الهندسية أن المشروع يتضمن إعادة توزيع أعمدة الإنارة بطول الطريق، ورفع كفاءة البلدورات والإنترلوك بالجزيرة الوسطى، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ختام الاجتماع، تم تسليم نسخة من مقترح التطوير إلى كل جهة مختصة بهدف إزالة أي معوقات قد تعترض التنفيذ، مع مراعاة خطط التطوير المستقبلية لضمان استدامة كفاءة الطريق بعد الانتهاء من أعماله.

