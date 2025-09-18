أخبار السيارات | تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7 .. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بعد إعلان فورد إيقاف إنتاج سيارتها الشهيرة "فوكاس" بنهاية نوفمبر 2025، بدأت التسريبات تتحدث عن عودة الاسم العريق في شكل جديد تماما، حيث من المتوقع أن تطرح فوكاس مجددا في عام 2027 ولكن كسيارة SUV هذه المرة،

كشفت شركة تويوتا رسميا عن سيارتها الكهربائية الجديدة bZ7 في السوق الصينية، وهي سيارة سيدان فاخرة كبيرة الحجم، تم تطويرها بالتعاون مع شركة GAC وعملاقي التكنولوجيا هواوي وشاومي، تمهيدا لإطلاقها رسميا قبل نهاية عام 2025.

كشفت تسريبات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين عن الملامح الأولية للجيل الجديد من نيسان سنترا أو "سيلفي" كما تعرف في الصين وبعض الأسواق، استعدادا لإطلاقها قريبا كأحدث أجيال السيدان المدمجة الشهيرة التي ظهرت لأول مرة عام 1982.

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.