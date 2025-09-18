قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
موسكو .. إحباط مخطط لاغتيال مسؤول عسكري روسي كبير
جيش الاحتلال يعلن تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في «مخططات إرهابية» ضد إسرائيل
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر
أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر محصنة بقواتها المسلحة..وبدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. كم وصل عيار 21؟
اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر
تنتقد ازدواجية أوروبا.. واشنطن: لا يمكن المطالبة بعقوبات على موسكو
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7 .. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بعد إعلان فورد إيقاف إنتاج سيارتها الشهيرة "فوكاس" بنهاية نوفمبر 2025، بدأت التسريبات تتحدث عن عودة الاسم العريق في شكل جديد تماما، حيث من المتوقع أن تطرح فوكاس مجددا في عام 2027 ولكن كسيارة SUV هذه المرة،

كشفت شركة تويوتا رسميا عن سيارتها الكهربائية الجديدة bZ7 في السوق الصينية، وهي سيارة سيدان فاخرة كبيرة الحجم، تم تطويرها بالتعاون مع شركة GAC وعملاقي التكنولوجيا هواوي وشاومي، تمهيدا لإطلاقها رسميا قبل نهاية عام 2025.

كشفت تسريبات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين عن الملامح الأولية للجيل الجديد من نيسان سنترا أو "سيلفي" كما تعرف في الصين وبعض الأسواق، استعدادا لإطلاقها قريبا كأحدث أجيال السيدان المدمجة الشهيرة التي ظهرت لأول مرة عام 1982.

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

وزير التربية والتعليم

ماذا سيدرس طلاب سنة أولى بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|قرار عاجل الآن

آية سماحة

آية سماحة تشارك في تريند صور الذكاء الاصطناعي.. شاهد

تامر حسني

برسالة مؤثرة.. تامر حسني يدعم دينا فؤاد محاربة السرطان

اسما شريف منير

أسما شريف منير تنقذ حياة 3 قطط بمساعدة زوجها

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

