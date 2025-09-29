يبحث المواطنون عن نتيجة اختبارات القبول بكليات الهندسة والحاسبات 2025 للمدارس الفنية والتكنولوجية، والتي أعلن المجلس الأعلى للجامعات رسميا عن نتائج اختبارات المعاهد الفنية للطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، التجارة، الحقوق، والزراعة للعام الجامعي 2025/2026.

وشملت هذه الاختبارات طلاب المعاهد الفنية الصناعية بنظامي الثلاث والخمس سنوات، إضافة إلى خريجي المدارس التكنولوجية التطبيقية، ومدارس تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية، ومدرسة "I-TECH"، وكذلك مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح المجلس أن نتائج الاختبارات متاحة عبر الموقع الرسمي المخصص، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام بياناتهم الشخصية.

قواعد التقدم لاختبارات المعاهد الفنية

أكد المجلس الأعلى للجامعات أن التقديم لهذه الاختبارات متاح وفق ضوابط محددة، أبرزها:

يحق للطالب التقدم لاختبارات المعاهد الفنية مرة واحدة فقط خلال عامين متتاليين، بداية من العام الذي حصل فيه على مؤهله الدراسي.

الطلاب الحاصلون على الدبلومات الفنية في عام 2024 لديهم فرصة أخيرة للتقديم هذا العام.

الطلاب الذين سبق ترشيحهم لإحدى الكليات لا يحق لهم التقدم مجددا لاختبارات الدبلومات والمعاهد لعام 2025/2026 في كليات التجارة، الزراعة، الحقوق، والهندسة.

التعليمات الهامة

شدد المجلس على ضرورة مراجعة البيانات جيدا قبل الدفع الإلكتروني، إذ لا يسمح باسترداد المبالغ المدفوعة أو التحويل بين المسابقات المختلفة.

كما أوضح أن النظام الإلكتروني يتيح للطلاب إمكانية تعديل البيانات الخاصة بطلباتهم في حال وجود أخطاء.

أما بالنسبة للطلاب الوافدين، فيتعين عليهم تقديم إفادة رسمية بالموافقة من الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين كشرط أساسي للالتحاق.

المستندات المطلوبة

طالبت الجهات المختصة الطلاب بضرورة تجهيز المستندات التالية عند التقديم:

استمارة الالتحاق المطبوعة من النظام الإلكتروني.

أصل شهادة التخرج أو صورة طبق الأصل.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد.

عدد 2 صورة شخصية حديثة.

إيصال الدفع الإلكتروني.

فتح باب التظلمات للطلاب الراسبين

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التظلمات للطلاب الراسبين اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى 2 أكتوبر 2025، وذلك عبر الموقع الرسمي.

بهذه الخطوة، يواصل المجلس الأعلى للجامعات جهوده لتطبيق معايير شفافة في القبول بالكليات، وضمان إتاحة الفرصة للطلاب المتفوقين من خريجي المعاهد الفنية للالتحاق بالتخصصات الجامعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم.