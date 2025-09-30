قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

باستثمارات 40 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع هايبر بلاستيك

جمال الدين: المشروع يعكس حرصنا على جذب تجمعات صناعية متكاملة بالقنطرة غرب
محمد الغزاوى

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، خلال جولته الترويجية التي بدأها أمس لتركيا، عقد إنشاء مشروع (HIPER Plastic- هايبر بلاستيك)، التركي للتدوير بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة.

ويقام المشروع على مرحلتين بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف م²، وتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار (تعادل ملياري جنيه)، ويتيح 700 فرصة عمل مباشرة، وقد وقع على العقد مخلص شاهلار- MUHLIS ÇAĞLAR، رئيس الشركة.

ويعد مشروع التدوير الأول بالقنطرة غرب؛ حيث يحافظ على البيئة بانبعاثات صفرية، ويستخدم أحدث التقنيات في مجال صناعة تدوير البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، ومواد التغليف البلاستيكية، وعمليات الفرز والسحق والغسيل وعمليات الإنتاج الخاصة لمركبات البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، والبولي بروبيلين (DOTP)، والبولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE).

جذب تجمعات صناعية متكاملة بالقنطرة غرب

واكد رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المشروع يعكس حرص الهيئة على جذب تجمعات صناعية متكاملة بمنطقة القنطرة غرب، وكذلك تحقيق الاستدامة البيئية وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة طورت منطقة القنطرة غرب وتم تجهيزها ببنية تحتية ومرافق عالمية المواصفات؛ لتصبح قلعة صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة إقليميًّا وعالميًّا، لافتًا إلى أن التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة للهيئة يمثل حجر الزاوية للاستثمارات داخل الهيئة، تحقيقًا للنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية.

وأضاف وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية التي شهدت مؤخرًا افتتاح بعض المصانع ومشروعات المرافق والبنية التحتية بها، نجحت في جذب 41 مشروعًا حتى الآن ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، بتكاليف استثمارية إجمالية بلغت مليار و93,5 مليون دولار، وتتيح 56,565 فرصة عمل مباشرة، فيما تشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية قدرها 2,572,400 م²، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في جذب المزيد من الاستثمارات لا سيما التركية لهذه المنطقة الواعدة.

