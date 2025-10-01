للحفاظ علي طرمبة البنزين، يجب الحافظ على مستوى الوقود دائمًا فوق الربع، بجانب استخدم وقود عالي الجودة من محطات موثوقة، ويجب تغير فلتر الوقود بانتظام ، وتجنب تزويد السيارة بوقود به شوائب .

خطوات هامة للعناية بـ طرمبة البنزين بالسيارات

حافظ على مستوى الوقود

لا تدع مستوى الوقود ينخفض عن الربع، حيث يساعد ذلك على تبريد الطرمبة ويمنعها من سحب الشوائب والرواسب من قاع خزان الوقود، وبالتالي يجب الحفاظ علي كميات كبيرة من الوقود بخزان السيارة .

استخدم وقود عالي الجودة

قم بتزويد سيارتك بالبنزين الموصى به من قبل الشركة المصنعة، وذلك لان الوقود الملوث يحتوي على شوائب يمكن أن تسد فلتر الوقود وتزيد العبء على الطرمبة.

استبدل فلتر الوقود بانتظام

يجب استبدال فلتر الوقود باستمرار ، لان فلتر الوقود النظيف يحمي الطرمبة من الأوساخ والرواسب.

اختر محطة وقود موثوقة

تجنب التزويد بالوقود من محطات قد يكون وقودها ملوث أو تقوم بتخزن البنزين في خزانات غير نظيفة.

تجنب الضغط الشديد عند التزويد

اطلب من عامل محطة الوقود عدم دفع مسدس البنزين بقوة إلى داخل خزان الوقود، لان هذا يثير الشوائب الموجودة في قاع الخزان ويرسلها إلى الطرمبة.

انتبه للأعطال المبكرة

إذا لاحظت أي تغيير في أداء المحرك أو سمعت ضوضاء غير طبيعية من الطرمبة، قم بفحصها فورًا، لان إهمال الأعطال يؤدي إلي تلف أجزاء أخرى.