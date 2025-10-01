خطوات هامة للعناية بـ طرمبة البنزين بالسيارات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«زيزو» يطلب دخول معسكر الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية
خطاب عن أسعار الدواء ينتهي بمشهد ساخر.. عطسة وزير الصحة الأمريكي تضع ترامب في موقف حرج
إمام عاشور خارج معسكر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو .. الغندور يكشف السبب
انتعاش الأسواق والمعالم السياحية في أسوان مع تدفق السائحين من مختلف الجنسيات|تفاصيل
الأزمات المالية تضرب الزمالك .. و«الغندور» يُحذّر من عواقب خطيرة
الهزيمة الثانية.. منتخب مصر للشباب يخسر من نيوزيلندا 1-2 في كأس العالم تحت 20 سنة
جامعة هارفارد ترضخ لتهديدات ترامب وتدفع 500 مليون دولار
ميدو: الزمالك عاد مُستباحًا كما كان .. وغرفة الملابس غير مُحكمة
الحوثيون يُهاجمون سفينة هولندية في خليج عدن ويُهدّدون شركات نفط أمريكية
طعام غير مُتوقع يُعالج الضغط ويُقوّي العظام
دعاء شهر أكتوبر .. ردّده يفتح لك الأبواب المُغلقة
إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب
تكنولوجيا وسيارات

إبراهيم القادري

للحفاظ علي طرمبة البنزين، يجب الحافظ على مستوى الوقود دائمًا فوق الربع، بجانب استخدم وقود عالي الجودة من محطات موثوقة، ويجب تغير فلتر الوقود بانتظام ، وتجنب تزويد السيارة بوقود به شوائب .

حافظ على مستوى الوقود

لا تدع مستوى الوقود ينخفض عن الربع، حيث يساعد ذلك على تبريد الطرمبة ويمنعها من سحب الشوائب والرواسب من قاع خزان الوقود، وبالتالي يجب الحفاظ علي كميات كبيرة من الوقود بخزان السيارة .

استخدم وقود عالي الجودة

قم بتزويد سيارتك بالبنزين الموصى به من قبل الشركة المصنعة، وذلك لان الوقود الملوث يحتوي على شوائب يمكن أن تسد فلتر الوقود وتزيد العبء على الطرمبة.

استبدل فلتر الوقود بانتظام

يجب استبدال فلتر الوقود باستمرار ، لان فلتر الوقود النظيف يحمي الطرمبة من الأوساخ والرواسب.

اختر محطة وقود موثوقة

تجنب التزويد بالوقود من محطات قد يكون وقودها ملوث أو تقوم بتخزن البنزين في خزانات غير نظيفة.

تجنب الضغط الشديد عند التزويد

اطلب من عامل محطة الوقود عدم دفع مسدس البنزين بقوة إلى داخل خزان الوقود، لان هذا يثير الشوائب الموجودة في قاع الخزان ويرسلها إلى الطرمبة.

انتبه للأعطال المبكرة

إذا لاحظت أي تغيير في أداء المحرك أو سمعت ضوضاء غير طبيعية من الطرمبة، قم بفحصها فورًا، لان إهمال الأعطال يؤدي إلي تلف أجزاء أخرى. 

