هل هاتفك منهم ؟.. لن تتلقى أجهزة Xiaomi هذه ترقية برنامج HyperOS 3.0

يُطرح نظام HyperOS 3.0 في العديد من الطرازات الرائدة، وهو الآن في مرحلة الاختبار لبعض الهواتف متوسطة الفئة، ولكن حان الوقت لمعرفة أجهزة Xiaomi التي لن تتلقى التحديث.

أجهزة Xiaomi لن تتلقى تحديث HyperOS 3.0

يعتمد برنامج شاومي على نظام أندرويد 16 وخلافًا للإصدار السابق، يُقدم الإصدار الجديد ميزات تخصيص متنوعة، كما يُعزز جوانب الأمان والخصوصية.

رغم أن هذا خبر سار للعديد من هواتف Redmi الرائدة، إلا أن العديد من أجهزة Xiaomi لن تتلقى تحديث HyperOS 3.0 . والسبب هو دعم البرنامج.

أوقفت الشركة دعم إصدارات البرامج الثابتة لبعض الهواتف ومن جانبهم توقع بعض المستخدمين ظهور نظام HyperOS 3.0 على هواتفهم. لكن يبدو أن ذلك قد لا يحدث هذه المرة. ستحصل معظم هذه الأجهزة على نظام Android 14 كآخر تحديث لها.

يمكنك التحقق من جميع أجهزة Xiaomi التي لن تحصل على HyperOS 3 قبل انتهاء الدعم، وهي كالتالي

بوكو C71

بوكو C75 5G

بوكو M6 بلس 5G

بوكو C65

بوكو M6 برو 4G

بوكو M6 برو

بوكو F5 5G

بوكو C51

بوكو C55

بوكو X5 برو 5G

بوكو X5 5G

بوكو M5

بوكو M5s

بوكو X4 جي تي برو

بوكو X4 جي تي

بوكو F4

بوكو F4 برو

بوكو M4 5G

بوكو F4 جي تي

ريدمي

ريدمي A2

ريدمي A2+

ريدمي 12 سي

ريدمي نوت 13 4G

ريدمي باد اس اي

ريدمي 12 5G

ريدمي نوت 12R

ريدمي 12

ريدمي نوت 12R برو

ريدمي نوت 12 توربو

ريدمي نوت 12S

ريدمي نوت 12 4G

ريدمي نوت 12 NFC 4G

ريدمي نوت 12 برو 4G

ريدمي نوت 12 برو سبيد ايديشن

ريدمي نوت 12

ريدمي نوت 12 برو

ريدمي نوت 12 برو+

Redmi Note 12 Explorer (Discover)

شاومي

شاومي 12 لايت

شاومي 11i

شاومي 11i هايبر تشارج

شاومي 12X

شاومي مي 11 ال اي

شاومي سيفي

شاومي 11T

شاومي 11T برو

شاومي 11 لايت 5G NE

شاومي باد 5

شاومي باد 5 برو 5G

شاومي باد 5 برو واي فاي

شاومي ميكس 4

شاومي مي 11X

شاومي مي 11X برو

شاومي مي 11i

شاومي مي 11 برو

شاومى مي 11 لايت

شاومي مي 11 ألترا

شاومي مي 11 لايت 5G

شاومي مي ميكس فولد

شاومي مي 11