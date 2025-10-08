قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل هاتفك منهم ؟.. لن تتلقى أجهزة Xiaomi هذه ترقية برنامج HyperOS 3.0

نظام HyperOS 3.0
نظام HyperOS 3.0
لمياء الياسين

يُطرح نظام HyperOS 3.0 في العديد من الطرازات الرائدة، وهو الآن في مرحلة الاختبار لبعض الهواتف متوسطة الفئة، ولكن حان الوقت لمعرفة أجهزة Xiaomi التي لن تتلقى التحديث.

 أجهزة Xiaomi لن تتلقى تحديث HyperOS 3.0 

يعتمد برنامج شاومي على نظام أندرويد 16 وخلافًا للإصدار السابق، يُقدم الإصدار الجديد ميزات تخصيص متنوعة، كما يُعزز جوانب الأمان والخصوصية.

رغم أن هذا خبر سار للعديد من هواتف Redmi الرائدة، إلا أن العديد من أجهزة Xiaomi لن تتلقى تحديث HyperOS 3.0 . والسبب هو دعم البرنامج.

أوقفت الشركة دعم إصدارات البرامج الثابتة لبعض الهواتف ومن جانبهم توقع بعض المستخدمين ظهور نظام HyperOS 3.0 على هواتفهم. لكن يبدو أن ذلك قد لا يحدث هذه المرة. ستحصل معظم هذه الأجهزة على نظام Android 14 كآخر تحديث لها.

يمكنك التحقق من جميع أجهزة Xiaomi التي لن تحصل على HyperOS 3 قبل انتهاء الدعم، وهي كالتالي

بوكو C71
بوكو C75 5G
بوكو M6 بلس 5G
بوكو C65
بوكو M6 برو 4G
بوكو M6 برو
بوكو F5 5G
بوكو C51
بوكو C55
بوكو X5 برو 5G
بوكو X5 5G
بوكو M5
بوكو M5s
بوكو X4 جي تي برو
بوكو X4 جي تي
بوكو F4
بوكو F4 برو
بوكو M4 5G
بوكو F4 جي تي
ريدمي
ريدمي A2
ريدمي A2+
ريدمي 12 سي
ريدمي نوت 13 4G
ريدمي نوت 13 4G
ريدمي باد اس اي
ريدمي 12 5G
ريدمي نوت 12R
ريدمي 12
ريدمي نوت 12R برو
ريدمي نوت 12 توربو
ريدمي نوت 12S
ريدمي نوت 12 4G
ريدمي نوت 12 NFC 4G
ريدمي نوت 12 برو 4G
ريدمي نوت 12 برو سبيد ايديشن
ريدمي نوت 12
ريدمي نوت 12 برو
ريدمي نوت 12 برو+
Redmi Note 12 Explorer (Discover)
شاومي
شاومي 12 لايت
شاومي 11i
شاومي 11i هايبر تشارج
شاومي 12X
شاومي مي 11 ال اي
شاومي سيفي
شاومي 11T
شاومي 11T برو
شاومي 11 لايت 5G NE
شاومي باد 5
شاومي باد 5 برو 5G
شاومي باد 5 برو واي فاي
شاومي ميكس 4
شاومي مي 11X
شاومي مي 11X برو
شاومي مي 11i
شاومي مي 11 برو
شاومى مي 11 لايت
شاومي مي 11 ألترا
شاومي مي 11 لايت 5G
شاومي مي ميكس فولد
شاومي مي 11

