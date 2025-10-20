قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لطلاب جميع الصفوف.. رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم “الأسبوع الخامس”
هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب
700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة.. والعاملين بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
أحمد موسى: إحنا هنا بنشتغل عشان البلد وشعبنا وجيشنا مش عشان حد
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث من قبل بعض وسائل الإعلام في 2011 والسعي نحو تخريب البلد أمر لا ينسى، موضحا أن من هاجم مؤسسات مصر؛ خائن للوطن والشعب.

العاملين بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تطالب المجلس القومي للأجور إعمالًا للقانون بالاجتماع مرة كل 6 شهور على الأقل للنظر في الأجور وزياداتها، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 9 آلاف جنيه.

وزير الخارجية: "استخلاصات أسوان" ترسم خريطة العمل المشترك في أفريقيا
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر تفخر بانتمائها العميق للقارة الأفريقية، وتعتز بالمشاركة رفيعة المستوى في النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التي انطلقت بمدينة أسوان.

أحمد موسى: سرقة اللوفر تفوق الخيال.. وأين كان الأمن الفرنسي؟
عبر الإعلامي أحمد موسى عن دهشته واستغرابه الشديدين من حادث السرقة الذي وقع داخل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، واصفًا ما حدث بأنه حادث يفوق الخيال ولا يمكن تصديقه حتى لو جاء ضمن مشاهد فيلم سينمائي.

العرابي: الفترة المقبلة ستشهد شدًا وجذبًا بين إسرائيل وحماس في ظل محاولات كل طرف تثبيت مواقعه
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمثل الجزء الأصعب والأكثر تعقيدًا في التنفيذ على الأرض، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد شدًا وجذبًا بين إسرائيل وحماس في ظل محاولات كل طرف تثبيت مواقعه قبل جولات التفاوض القادمة.

اكتشاف موقع مشبوه قد يكون معدا لاستهداف "ترامب"
اكتشفت الخدمة السرية الأمريكية، موقع مشبوه قد يكون معدا لاستهداف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

الحج والعمرة: أقل برنامج حج بـ220 ألف جنيه.. والخمس نجوم يصل للمليون
أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شروط التقديم لموسم الحج هذا العام هي نفس شروط العام الماضي، موضحًا أن من حق المواطن التقديم من خلال جهة واحدة فقط، سواء عبر وزارة السياحة أو الداخلية أو التضامن، ولا يجوز التقديم في أكثر من جهة.

تقارير إعلامية: وفد من حماس يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار
أفادت حركة حماس، أن وفد من مسئولي الحركة وصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

اللي خان هيخون تاني| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة
قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن ما حدث من بعض وسائل الإعلام خلال عام 2011 لا يمكن نسيانه، مشددًا على أن تلك المرحلة كشفت حقيقة من كان يعمل من أجل الوطن، ومن كان يسعى إلى خرابه.

أسامة السعيد: الرئيس السيسي أكد أهمية الإعلام فى حروب الوعي
تحدث الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض خلال كلمته اليوم بذكرى نصر اكتوبر عن مجموعة من الإنجازات المصرية التي تحققت خلال شهر أكتوبر الجاري، معتبرًا أن هذه النجاحات تُحسب للدولة المصرية وتؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح.

أحمد موسى القطاع الخاص الوقود تذاكر المترو الخارجية أسوان

