الأهلي يرغب في ضم نجم بيراميدز إلى صفوفه بانتقالات يناير
أمين عام حزب الله: استهداف منزل نتنياهو مقصود ونفذته قواتنا بخبرة وتخطيط دقيق
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
أدعية النبي في الصلاة.. احفظها كما جاءت في سنة الرسول
تفاصيل عقد جون إدوارد في الزمالك وحقيقة الشرط الجزائي
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية لجهودها المستمرة بدعم القطاع
يتصرف بعقلية طفل.. سر أزمة لامين يامال في كلاسيكو الأرض
مفاوضات مفتوحة.. موقف فيستون ماييلي من الانتقال إلى الأهلي
بالونات الهيليوم تغزو المجال الجوي.. ليتوانيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا
علاقة عاطفية وسم في العصير.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة إنهاء حياة سيدة وأطفالها
سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية
رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

Snapdragon 6s Gen 4 من كوالكوم: تطوّر قوي للهواتف المتوسطة... والأسماء تزداد تعقيدا

كوالكوم
كوالكوم
احمد الشريف

كشفت كوالكوم عن شريحتها الجديدة Snapdragon 6s Gen 4، المخصصة للهواتف المتوسطة بأسعار معقولة.

 ورغم التحسينات الكبيرة، يبقى اسم المعالج والإصدارات المختلفة مصدر ارتباك للمستخدمين والمهتمين بالتقنية.​

تحسينات الأداء: سرعة أكبر للمعالج ومعالج الرسوميات

يأتي المعالج الجديد بتقنية تصنيع 4 نانومتر من سامسونج، ويحتوي على أربعة أنوية أداء بسرعة تصل حتى 2.4 جيجاهرتز، وأربعة أنوية كفاءة عند 1.8 جيجاهرتز. 

تؤكد الشركة أن هناك زيادة بنسبة 36% في قوة المعالج المركزي و59% لمعالج الرسوميات مقارنةً بالجيل السابق. 

يدعم المعالج شاشات FHD+ بتردد 144 هرتز، وتقنيات اتصال شاملة مثل mmWave وsub-GHz 5G، إلى جانب شبكة Wi-Fi 6E. 

كما بوسعه التعامل مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وتصوير فيديو 2K بسرعة 30 إطار في الثانية، ودعم ذاكرة RAM حتى 12 GB من نوع LPDDR5x وتخزين UFS 3.1.

غياب الذكاء الاصطناعي: تركيز على الأداء فقط

لا تذكر كوالكوم أي ميزات للذكاء الاصطناعي في الشريحة الجديدة، فالميزة هذه محجوزة للإصدارات الأعلى من معالجات Snapdragon مثل 7 Gen 4 و6 Gen 4. والشريحة الجديدة موجّهة للهواتف من الفئة الاقتصادية التي يصل سعرها إلى 300 دولار تقريبًا، بينما التقنيات الذكية تذهب للفئات الأعلى.

تقريب الهواتف الاقتصادية من أداء الفئات العليا

يركز تقرير Phone Arena على أن الاهتمام لا يجب أن ينحصر بالمعالجات الرائدة فحسب، لأن تحسين الشرائح المتوسطة يمثل التقدم الحقيقي للصناعة ويحقق الفائدة لأكبر قاعدة مستخدمين حول العالم. 

فهذه الرقاقة الجديدة تجلب ميزات قوية لهواتف أقل تكلفة وتوفر للمستخدمين أداء متطور دون الحاجة لدفع ثمن الأجهزة الرائدة.

ارتباك في الأسماء والإصدارات: مشكلة مزمنة لكوالكوم

يصبح اختيار الهاتف المناسب أمراً صعباً بسبب تشابه أسماء الإصدارات وتركيبة التسلسل المعقدة؛ فالمعالج الجديد هو نسخة أسرع من Snapdragon 6s Gen 3، لكنه أقل قوة من 6 Gen 4 أو 7s Gen 4، مما يجعل عملية الشراء تحديًا حقيقيًا لمن لا يتابع التفاصيل التقنية عن كثب.

مع غياب الذكاء الاصطناعي لكن حضور الأداء العالي والدعم التقني، يمثل Snapdragon 6s Gen 4 دفعة قوية للهواتف المتوسطة، رغم استمرار تعقيد أسماء الإصدارات والخيارات الكثيرة أمام المستخدمين.

كوالكوم سامسونج معالج

المزيد

