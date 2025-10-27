قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

هشام حنفي: الأهلي سيد إفريقيا.. دوري الأبطال بدون الأحمر ليس له طعم

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن تأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف.

وقال هشام حنفي، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور: "بالتأكيد فوز الأهلي وتأهله لدور المجموعات أمر جيد، ولكن طرد جراديشار كان غريب والكرة لا ترتقي لبطاقة حمراء تمامًا".

وأردف: "أنا مع قرار الأهلي في التظلم على الحكم السنغالي بسبب طرد جراديشار، لأن الكرة لا ترتقي للطرد تمامًا، وعلى الأحمر أن يحافظ على حقوق لاعبيه، لأن دوري الأحمر سيد إفريقيا والبطولة بدونه ليس لها طعم".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "دائمًا الفرق الضعيفة على مستوى الفني تكون "عشوائية" ولا تعلم طريقة اللعب ولذلك تكون تلك المباريات صعبة".

وواصل: "تعادل بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا أمام التأمين الإثيوبي جعل الجماهير تقول أن النتيجة بسبب الإجهاد، ولكن لم يقل الكل هذا على الأهلي وأنه قدم مباراة ضعيفة أمام إيجل نوار رغم فوزه، والسماوي يلعب بدون ضغوط وبدون جماهير".

وأكد حنفي: "توروب قرر تجربة عدد كبير من اللاعبين أمام إيجل نوار نظرًا لسهولة المواجهة والمنافس، والمدرب يريد أن يضع يده على مستوى كل لاعبي الأحمر من أجل الاستقرار على تشكيل الفريق في المباريات المقبلة".

وتابع: "توروب قاد الأهلي في ثلاث مباريات حتى الآن ونجح في الفوز بالـ3 لقاءات وهذا أمر جيد للمدرب، رغم أن الحكم عليه مازال مبكرًا".

واختتم: "الأهلي في حالة تصاعد مستمر حاليًا، ونجح في العودة إلى صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز وعاد من بعيد، وأيضًا نجح في بلوغ دور المجموعات بدوري الأبطال".

الأهلي دورى ابطال افريقيا جراديشار

