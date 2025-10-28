محمد الإتربي: سنبهر العالم كله بافتتاح المتحف المصري الكبير

قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعضو مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري الكبير هو رسالة مصر للعالم، ونحن في البنك الأهلي نؤمن أن الثقافة والتراب جزء من الهوية المصرية.

وأضاف الأتربي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن دعم المتحف المصري الكبير هو واجب وطني فهو يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن.

وتابع: دول العالم ينقلون هذا الحدث عبر أكثر منة 500 محطة إعلامية، ودور أساسي للبنك الأهلي أن يكون من الرعاة لهذا الافتتاح.

وأشار إلى أنه شرف لي أن أكون عضو مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، وهي خدمة لمصر أتشرف لها، ورسالة لجميع الأجيال القادمة بتفرد ترثنا وضرورة الحفاظ عليه.

وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير سنبهر به العالم، بالإبهار الذي يليق بقيمة هذا المكان، أنا متوقع أننا سنبهر العالم سواء من يحضر الحفل أو من يتابعه عبر الشاشات حول العالم.

