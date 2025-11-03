قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استمرار أعمال رفع كفاءة ورصف الطرف بإحدى المناطق بمدينة بورفؤاد

محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية فى مدينة بورفؤاد ، ببورسعيد، أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة منطقة مساكن الحزب الوطني السابق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد.

وتضمن الأعمال الجارية استمرار أعمال الرصف ووضع الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع المعتصم بالله بداية من شارع محمد متولي الشعراوي وصولاً إلى شارع نور الإسلام ضمن مخطط تطوير ورفع كفاءة منطقة الحزب، بالتنسيق بين جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد، ومجلس مدينة بورفؤاد.

استمرار أعمال رفع كفاءة ورصف منطقة الحزب بمدينة بورفؤاد

كما تشمل خطة التطوير أعمال الرصف ورفع كفاءة وتجميل الشوارع وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية الحديثة، وتنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات بما يحقق السيولة المرورية والانسيابية في حركة المواطنين والسيارات ويسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما تتضمن الأعمال توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارا وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة إلى جانب رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة والحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير.

ويمتد نطاق التطوير من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي متضمنا كافة الشوارع الفرعية والممرات الداخلية، في واحدة من أضخم مشروعات تطوير البنية التحتية التي تشهدها مدينة بورفؤاد.

بورسعيد بورفؤاد البنية التحتية اخبار محافظة بورسعيد

