مفيش زيه بدوري الأبطال .. خالد الغندور يتغنّى بلاعب الوداد

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بأداء لاعب الوداد المغربي، حكيم زياش.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “تخيلوا دوري الابطال مافيهوش لاعب عالمي زي حكيم زياش اللي هيلعب في الكونفدرالية الإفريقية مع الوداد”.

وكشفت تقارير الصحف المغربية عن تفاصيل صفقة انتقال حكيم زياش للوداد المغربي في صفقة انتقال حر.

وبلغت قيمة عقد حكيم زياش مع الوداد المغربي نحو 2.5 مليون دولار في موسم واحد بجانب حوافز إضافية متعلقه بالأداء والبطولات.

وحسب صحيفة المنتخب المغربية فإن الصفقة هي الأغلى في بطولة الدوري المغربي.

سبب اختيار زياش للوداد

وأضاف أن المفاوضات كانت سلسة مع النجم المغربي، مشيرًا إلى ان حكيم زياش فضًل الوداد على عروض خارجية مغرية، حيث أراد اللعب في بلده.