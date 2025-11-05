قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مفيش زيه بدوري الأبطال .. خالد الغندور يتغنّى بلاعب الوداد

سارة عبد الله

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بأداء لاعب الوداد المغربي، حكيم زياش.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “تخيلوا دوري الابطال مافيهوش لاعب عالمي زي حكيم زياش اللي هيلعب في الكونفدرالية الإفريقية  مع الوداد”.

وكشفت تقارير الصحف المغربية عن تفاصيل صفقة انتقال حكيم زياش للوداد المغربي في صفقة انتقال حر.

وبلغت قيمة عقد حكيم زياش مع الوداد المغربي نحو 2.5 مليون دولار في موسم واحد بجانب حوافز إضافية متعلقه بالأداء والبطولات.

وحسب صحيفة المنتخب المغربية فإن الصفقة هي الأغلى في بطولة الدوري المغربي.

سبب اختيار زياش للوداد

وأضاف أن المفاوضات كانت سلسة مع النجم المغربي، مشيرًا إلى ان حكيم زياش فضًل الوداد على عروض خارجية مغرية، حيث أراد اللعب في بلده.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

