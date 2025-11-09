قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن هاتف iPhone Air القادم.. كاميرا وآداء وسعر يعزز المنافسة

iPhone Air
iPhone Air
احمد الشريف

أظهرت أحدث التسريبات، أن شركة آبل تستعد لإطلاق الجيل التالي من سلسلة هواتف iPhone Air تحت اسم iPhone 18 Air، المتوقع في عام 2026، مع تحسينات ملحوظة في الكاميرا والأداء، واستمرار الاعتماد على تصميم نحيف وخفيف مع سعر منافس.​

كاميرا أكثر تطوراً والتقاط صور بجودة استثنائية

سيأتي هاتف iPhone Air المزمع مع كاميرا خلفية مزدوجة تضم عدسة رئيسية فائقة الدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية، ما يعد طفرة كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة التي كانت تعتمد على عدسات أقل تنوعاً.

 وعلى الرغم من غياب عدسة تليفوتوغرافية، تعول آبل على تحسينات البرمجيات لتعويض هذا النقص عبر تحسين التكبير الرقمي، مما يوفر تجربة تصوير متميزة في نطاق السعر الاقتصادي للهاتف.​

بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية، تشمل المواصفات أيضاً كاميرا أمامية Center Stage بدقة 18 ميجابكسل تعزز تجربة التصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بفضل مجال الرؤية الواسع والتثبيت المحسن، وهي ميزة تدعم هوية iPhone Air في السوق.​

أداء فائق مع رقاقات جديدة وتصميم متطور

يتمتع iPhone Air بمعالج A19 Pro المتميز الذي يقدم أسرع وحدة معالجة مركزية وأحدث وحدة معالجة رسوميات في الهواتف الذكية، ما يحسن الأداء، خاصة في الألعاب والتطبيقات كثيفة الموارد، إلى جانب مودم C1X الذي يوفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. هذا يضمن للمستخدمين تجربة سلسة وفائقة رغم التصميم النحيف جداً الذي لا يتجاوز سمكه 5.6 ملم.​

تصميم الهاتف يحافظ على خفة الوزن وأناقة التصميم، مع شاشة Super Retina XDR بحجم 6.5 إنش ومعدل تحديث 120 هرتز، وهي مواصفات تنافس الهواتف الرائدة لكنها تأتي ضمن فئة سعرية مناسبة.​

سعر اقتصادي يعزز المنافسة في السوق

من المتوقع أن يبدأ سعر iPhone Air الجديد من 899 دولاراً أمريكياً، وهو سعر يعتبر اقتصادياً نسبياً مقارنة بنماذج آيفون الأخرى ذات المواصفات المتقدمة. 

يجعل هذا السعر الهاتف منافساً قوياً داخل فئة هواتف iPhone متوسطة إلى عالية المواصفات، مما يوفر خياراً جذاباً لمن يبحثون عن هاتف بأداء ممتاز وكاميرا متقدمة بسعر معقول.​

iPhone Air القادم يحمل في طياته مزيجاً متقناً بين الأداء العالي، الكاميرا المحسنة، والسعر المناسب، مما يعزز من فرصة انتشاره في السوق ويمنحه مكانة قوية ضمن سلسلة هواتف آبل. 

مع استمرار آبل في تطوير برمجيات التصوير والأداء، يبدو أن iPhone Air سيكون خياراً مثالياً للمستخدمين الذين يرغبون بهاتف متقدم دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة على الطرازات الأعلى.

آبل iPhone Air iPhone 18 Air

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

ترشيحاتنا

هل يجب على الزوجة إخبار زوجها بمالها؟

هل يجب على الزوجة إخبار زوجها بمالها؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

الميراث

هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

دار الإفتاء

كيف نتعامل مع الأب الظالم؟.. أمين الإفتاء: الصبر هو الطريق الأمثل

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

المزيد