تسريبات تكشف عن هاتف iPhone Air القادم.. كاميرا وآداء وسعر يعزز المنافسة

أظهرت أحدث التسريبات، أن شركة آبل تستعد لإطلاق الجيل التالي من سلسلة هواتف iPhone Air تحت اسم iPhone 18 Air، المتوقع في عام 2026، مع تحسينات ملحوظة في الكاميرا والأداء، واستمرار الاعتماد على تصميم نحيف وخفيف مع سعر منافس.​

كاميرا أكثر تطوراً والتقاط صور بجودة استثنائية

سيأتي هاتف iPhone Air المزمع مع كاميرا خلفية مزدوجة تضم عدسة رئيسية فائقة الدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية، ما يعد طفرة كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة التي كانت تعتمد على عدسات أقل تنوعاً.

وعلى الرغم من غياب عدسة تليفوتوغرافية، تعول آبل على تحسينات البرمجيات لتعويض هذا النقص عبر تحسين التكبير الرقمي، مما يوفر تجربة تصوير متميزة في نطاق السعر الاقتصادي للهاتف.​

بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية، تشمل المواصفات أيضاً كاميرا أمامية Center Stage بدقة 18 ميجابكسل تعزز تجربة التصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بفضل مجال الرؤية الواسع والتثبيت المحسن، وهي ميزة تدعم هوية iPhone Air في السوق.​

أداء فائق مع رقاقات جديدة وتصميم متطور

يتمتع iPhone Air بمعالج A19 Pro المتميز الذي يقدم أسرع وحدة معالجة مركزية وأحدث وحدة معالجة رسوميات في الهواتف الذكية، ما يحسن الأداء، خاصة في الألعاب والتطبيقات كثيفة الموارد، إلى جانب مودم C1X الذي يوفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. هذا يضمن للمستخدمين تجربة سلسة وفائقة رغم التصميم النحيف جداً الذي لا يتجاوز سمكه 5.6 ملم.​

تصميم الهاتف يحافظ على خفة الوزن وأناقة التصميم، مع شاشة Super Retina XDR بحجم 6.5 إنش ومعدل تحديث 120 هرتز، وهي مواصفات تنافس الهواتف الرائدة لكنها تأتي ضمن فئة سعرية مناسبة.​

سعر اقتصادي يعزز المنافسة في السوق

من المتوقع أن يبدأ سعر iPhone Air الجديد من 899 دولاراً أمريكياً، وهو سعر يعتبر اقتصادياً نسبياً مقارنة بنماذج آيفون الأخرى ذات المواصفات المتقدمة.

يجعل هذا السعر الهاتف منافساً قوياً داخل فئة هواتف iPhone متوسطة إلى عالية المواصفات، مما يوفر خياراً جذاباً لمن يبحثون عن هاتف بأداء ممتاز وكاميرا متقدمة بسعر معقول.​

iPhone Air القادم يحمل في طياته مزيجاً متقناً بين الأداء العالي، الكاميرا المحسنة، والسعر المناسب، مما يعزز من فرصة انتشاره في السوق ويمنحه مكانة قوية ضمن سلسلة هواتف آبل.

مع استمرار آبل في تطوير برمجيات التصوير والأداء، يبدو أن iPhone Air سيكون خياراً مثالياً للمستخدمين الذين يرغبون بهاتف متقدم دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة على الطرازات الأعلى.