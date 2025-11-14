قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها الآن وحصن نفسك
روسيا تكشف تفاصيل إحباط محاولة اغتيال مسؤول رفيع
الصور الأولي من حريق مصنع نسيج بالمحلة.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء
قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الطقس الآن: استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال الوجه البحري
هل الإنسان حر في إنفاق ماله دون مراعاة لمشاعر الفقراء؟.. الإفتاء توضح
600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير
تحذير من سلالة إنفلونزا في بريطانيا.. تصيب الأطفال وتهدد بانتشار واسع
بترتيب أمريكي.. اجتماعات بين قسد ودمشق خارج سوريا
وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس
سعر الدولار اليوم 14-11-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التوك شو | عودة برنامج حقائق وأسرار .. مصطفى بكري يكشف سر التوقف.. متحدث الصحة: لا دور للمضادات الحيوية في الفيروسات

محمود محسن

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

عودة برنامج حقائق وأسرار .. مصطفى بكري يكشف سر التوقف
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه منذ ثلاثة أسابيع مضت أعلنت عن توقف البرنامج الخاص بي، عبر فضائية صدى البلد،  بعض الناس تساءلوا عن سبب التوقف.

متحدث الصحة: لا دور للمضادات الحيوية في الفيروسات.. فيديو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن القاعة العامة في استخدام المضادات الحيوية أنها لا تستخدم في أي حالة إلا بعد استشارة الطبيب.

أمين حزب الجبهة الوطنية: لدينا قيادات محترمة اعتذرت عن خوض الانتخابات
قال السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، إن لدينا 43 مرشح في القائمة الوطنية و45 مرشح على المقاعد الفردية ولدينا قيادات محترمة اعتذرت عن خوض الانتخابات، منوها أن جميع المحافظات ممثلة لدينا سواء في المقاعد الفردية أو القائمة.

وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل.. خبر يهم المصريين من الإسكان
كشف المهندس خالد عطية، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة وكيل بوزارة الإسكان، آخر طرح للوحدات السكنية في كل من مدينة السادس من أكتوبر وحلوان  من هذا الشهر.

موجات جفاف.. تحذير أممي من استمرار تغيرات المناخ
قال جريج بولي، رئيس فريق المناخ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأزمة المناخية باتت تفاقم الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يبدو واضحًا بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط.

الرئيس اللبناني: نؤكد أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين لأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها لأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.
 

كيف تسيطر على أبنائك في زمن السوشيال؟.. أخصائي طب نفسي يجيب
كشف الدكتور عبدالله الدسوقي، أخصائي الطب النفسي، عن كيفية السيطرة على الأبناء في زمن السوشيال ميديا والتطبيقات الحديثة.


الآلاف تحت الأنقاض.. متحدث الدفاع المدني الفلسطيني يكشف حجم الكارثة الإنسانية بغزة
قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن وقف إطلاق النار في غزة مستمر منذ أكثر من شهر، لكن الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينفذ عمليات اختراق ويستهدف المدنيين بشكل مباشر.

مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المحتجزين في غزة

أكد مكتب تنياهو، أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المحتجزين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

المنظمة الدولية للهجرة: نزوح نحو 100 ألف من الفاشر السودانية خلال أسابيع

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح نحو 100 ألف من الفاشر خلال أسابيع، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


 

