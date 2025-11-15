بتكلفة مليوني جنيه. تطوير ميدان أبراج النيل بمدخل دسوق بكفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عن بدء أعمال تطوير ميدان أبراج النيل بمدخل مدينة دسوق، بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليون جنيه، بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتحسين المظهر العام بما يتماشى مع الهوية البصرية، وضمن الخطة الاستثمارية لعام 2025/2026، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

ويشمل التطوير عناصر تصميمية جديدة تتماشى مع الهوية البصرية، من تنسيق الإنارة والمساحات الخضراء وتجميل الميدان، ليكون نموذجًا حضاريًا يعكس الصورة الجمالية لمدينة دسوق ويحقق راحة المواطنين وفق أفضل المعايير الهندسية والجمالية.