5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة .. تفاصيل
الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
ناقوس الخطر.. زلزال عسكري يهز الجيش البريطاني| تفاصيل
الوزراء يُوافق على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر
كيروش مرفوض.. تفاصيل الشرط الجزائي لمدرب منتخب مصر حسام حسن
السفارة المصرية بعمان تستعد لانطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج
5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة.. تفاصيل
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره لى چاى ميونغ رئيس كوريا الجنوبية| شاهد
ماتوا في حادث؟.. حزن في المنوفية لوفاة صديقين
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في التشيك إلى 57 مصابا
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان رئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته
مراسم استقبال رسمية لرئيس كوريا الجنوبية فى قصر الاتحادية
محافظات

لأول مرة.. تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة للتعليم العام ببورسعي

الغرباوي يتفقد فعاليات مسابقة أوائل الطلبة
الغرباوي يتفقد فعاليات مسابقة أوائل الطلبة
محمد الغزاوى

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم فعاليات مسابق أوائل الطلبة للتعليم العام  في موسمها الأول، والتي أقيمت بمدرسة السادات الثانوية بنين التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية.

وأكد مدير المديرية أن مسابقة أوائل الطلاب تُقام لأول مرة تحت إشراف الإدارة العامة للتعليم العام بقيادة الأستاذ الحسيني راغب للموسم 2025–2026، وتشمل جميع المراحل التعليمية: الابتدائية والإعدادية والثانوية، وقد انطلقت فعالياتها صباح الأحد 16 نوفمبر الجاري بمشاركة ودعم فني من كبار موجهي المواد الأساسية.

 الغرباوي يتفقد فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للتعليم العام 

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد الشربيني مدير عام إدارة بورفؤاد التعليمية، والأستاذة حنان محمد وكيل الإدارة، والأستاذة ستوته عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وكان في استقبال الحضور الأستاذة جيهان حسين مدير المدرسة.

وأشار الأستاذ طاهر الغرباوي إلى أهمية هذه المسابقات في تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم العلمية، وصقل قدراتهم في التفكير والتحليل، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعد إحدى أدوات الارتقاء بالمستوى التعليمي ودعم الطلاب المتميزين في مختلف المراحل الدراسية.

كما وجّه مدير المديرية خالص الشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للتعليم العام تحت قيادة الأستاذ الحسيني راغب، وإلى جميع المعلمين والموجهين المشرفين على تنفيذ فعاليات المسابقة، مثمنًا إخلاصهم وتفانيهم وجهودهم المستمرة في دعم العملية التعليمية ونجاح هذا الحدث في نسخته الأولى.

