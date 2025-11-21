قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا الاحتياج لاستئصال جزء من الكلى؟ تأثير وجود الأب في حياة الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

قشر البرتقال فوائد ماتعرفهاش لقشر البرتقال أبرزها علاج الشعر

تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة أطعمة شائعة لا يجب تناولها مع القهوة.. تسبب تهيج المعدة وتقلل امتصاص المعادن

بعد أزمة الفنان تامر حسني.. لماذا يتم استئصال جزء من الكلى فقط؟بعد أزمة تامر حسني الصحية .. لماذا الاحتياج لاستئصال جزء من الكلى؟ ونصائح ذهبية لتجنبها

القلبضربات قلبك سريعة أو متلخبطة .. جمال شعبان يكشف الأسباب والعلاج

أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من بلغم الصدر5 طرق منزلية للتخلص من بلغم الصدر واحتقان التنفس بسهولة .. نصائح فعّالة وآمنة

الأمراض النفسية .. لماذا لا يتم اكتشافها غالبا لدى الرجال؟الأمراض النفسية .. لماذا لا يتم اكتشافها غالبا لدى الرجال؟

تغذية الأطفال ابنك مغلبك في الأكل.. نصائح لعلاج رفض الأطفال تناول الطعام المفيد

أهمية وجود الأب في حياة الطفلفي يوم الطفل العالمي .. كيف يصنع وجود الأب صغيرا أكثر سعادة ونجاحًا

الصداععلاج الصداع الشديد بـ 4 زيوت طبيعية .. اكتشفها 

طرق لتحفز نمو الشعر وتوقف تساقطهبـ 8 خطوات فعالة .. طرق لتحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه

السرطان تقهر السرطان وتمنع السكر .. فوائد خارقة لنوع حبوب قديم

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات صدى البلد قشر البرتقال القهوة أزمة تامر حسني الصحية الكلى جمال شعبان بلغم الصدر احتقان التنفس الأمراض النفسية رفض الأطفال يوم الطفل العالمي علاج الصداع نمو الشعر السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

بمشاركة أئمة الأوقاف.. انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد كفر الشيخ | صور

الطالب يوسف عماد المتغيب بسوهاج

اختفاء طالب في أخميم بسوهاج.. ووالدته : رجعولي ابني

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة اليوم بأسواق الوادي الجديد

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد