أخبار التوك شو| أبو العينين: استقرار المنطقة يشجع على الاستثمار.. أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام

دعوة صادقة.. وزير الشباب والرياضة يكشف سر بقائه في الوزارة.. وخطته للسنوات المقبلة
طارق السيد: أحمد عبد الرؤوف الأنسب للمرحلة الحالية في الزمالك.. وصبحي لا يستحق التواجد أساسياً
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بأسيوط
تامر عبد الحميد: سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم الزمالك الأول من طينة الكبار
الغندور يكشف مصير رضا شحاتة من البقاء مع كهرباء الإسماعيلية
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة حوش عيسى
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة
يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%
اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية
نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا
عمرو أديب يقود كيوت بديل التوك توك على الهواء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أبو العينين: استقرار المنطقة يشجع على الاستثمار.. والفلسطينيون لديهم الحق في إقامة دولتهم
وجه  النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التحية والتقدير إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على كلمته القوية في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

زاهي حواس: أبو الهول مبني على صخرة صماء
كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن الحفر والتنقيب في منطقة الهرم لم يثبت وجود أي آثار أو مبانٍ تحت الأهرامات أو أبو الهول، نافياً الشائعات التي تتحدث عن أن الأهرامات مصدر لتوليد الطاقة عالميًا.

مصطفى غريب يكشف حقيقة ارتباطه بـ هيفاء وهبي
سخر الفنان مصطفى غريب، من الشائعات التي أطلقت عليه في الفترة الأخيرة أنه على علاقه بالفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

محامي رمضان صبحي يوجه رسالة لاذعة لعمر هريدي لهذا السبب
علق المستشار أشرف عبد العزيز، محامي لاعب الكرة رمضان صبحي في قضية التزوير، والذي تقدم بشكوى أمام نقابة المحامين ضد المحامي عمر هريدي، محامي الطرف الأول ومحامي الشخص الذي أدى الامتحان بدلًا من رمضان صبحي، قائلًا: “هذا الأمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام، فالتحدث في أمر أمام المحاكم المصرية له مواثيق وقواعد وأعراف وقواعد مهنية بالفعل تقدمت بشكوى ضد محامي الطرف الأول، المحامي عمر هريدي، أمام هذا المسلك غير المألوف من دفاع المتهم، ويعد سابقة غير محمودة في العمل المهني، ولأنني ابن من أبناء النقابة آثرت أن أتقدم بشكوى في بيتنا وهو بيت المحامين”.

الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”.

أبو العينين: الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم
أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، أن  أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط شهدت أكبر تجمع في تاريخ البرلمانات.

البرلمان الأوروبي: استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام تثبت قدرتها على القيادة وقت المواقف الحاسمة
عرض الإعلامي أحمد موسى، جانب من كلمة بينا بيتشيرنو نائبة رئيس البرلمان الأوروبي خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر ، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

رئيس مجلس النواب: منتدى برلمان المتوسط فرصة حقيقية للنظر للتحديات بالمنطقة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُمثل فرصة حقيقية لمراجعة مسيرة الشراكة الأورومتوسطية لتقييم ما تحقق والنظر بواقعية وشجاعة إلى التحديات التي تعترض منطقتنا الأورومتوسطية؛ باعتبارها فضاءً حضارياً واحدًا ومصيرا مُتداخلاً لا يمكن فصله.
عرفان بجهود مصر.. أحمد موسى بمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن البرلمان المصري يحتضن الاجتماع الأهم لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.

أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
علق الإعلامي أحمد موسى،  على أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

