تمويل Spinny يقفز بـ NexPlayground في سوق أجهزة الألعاب

كشفت منصة DEV في موجزها اليومي للأخبار التقنية (Daily Tech News Roundup) أن مشهد التكنولوجيا العالمي ليوم 14 ديسمبر 2025 توزع بين صفقات تمويل ضخمة، وقفزة جديدة في مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي، وصعود جهاز ألعاب عائلي غير متوقع، وصولًا إلى روبوت مطبخ منزلي بسعر 1500 دولار يطهو العشاء بدلًا منك.

ويقدم التقرير صورة مركزة عن كيفية تمدّد تأثير الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية من البورصات ومراكز البيانات إلى غرف المعيشة والمطابخ حول العالم.

Spinny الهندية تقترب من تقييم 1.8 مليار دولار

أوضحت DEV – نقلًا عن TechCrunch أن شركة Spinny الهندية المتخصصة في بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت تستعد لجولة تمويل بقيمة 160 مليون دولار، بهدف الاستحواذ على منصة GoMechanic لخدمات صيانة السيارات.

ويرفع هذا التمويل التقييم اللاحق للجولة إلى نحو 1.8 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في نموذج المنصات المتكاملة التي تجمع بين بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع في سوق ناشئة ضخمة مثل الهند.

طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

قال التقرير إن توسّع بناء مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما ترصده تقارير TechCrunch، قد يتحول إلى خبر سيئ لقطاعات بنية تحتية أخرى مثل الطرق والجسور.

فمع تنافس الحكومات والمستثمرين على ضخ المليارات في منشآت حوسبة عالية الاستهلاك للطاقة، يزداد القلق من تراجع الإنفاق على مشروعات “الأعمال العامة الكلاسيكية”، في وقت لا تزال فيه أنظمة الطرق والمرافق في دول عديدة بحاجة ملحّة للتحديث.

Nex Playground: جهاز ألعاب عائلي يتفوّق مؤقتًا على Xbox

أوضحت DEV أن جهاز Nex Playground، الذي يشبه في فكرته تجارب Kinect القديمة لكن مُعاد تصميمه للأطفال والعائلات، حقق قفزة هائلة في المبيعات خلال أسبوع التخفيضات.

وبحسب أرقام شركة الأبحاث Circana، أصبح الجهاز ثاني أكثر منصة ألعاب مبيعًا في الولايات المتحدة خلال أسبوع واحد، متفوّقًا على Xbox بفضل حزمة من الألعاب الحركية، وحملة تخفيضات قوية، وانتشار فيروسي على شبكات التواصل.

روبوت مطبخ بـ1500 دولار يطبخ بينما تعمل

أبرز التقرير تجربة عملية من The Verge لروبوت مطبخ منزلي بسعر يقارب 1500 دولار، قادر على إعداد وجبات مثل المكرونة والصلصات بشكل شبه كامل دون تدخل مباشر من المستخدم.

يعتمد الجهاز على تطبيق مخصص يحدد الوصفة، ويتولى تسخين المكونات وخلطها وطهيها، بينما يراقب المستخدم العملية عن بُعد من مكتبه أو غرفة أخرى، مع إشعارات عند اقتراب انتهاء الطبق.

ويرى التقرير أن هذه الفئة من الروبوتات تمثل خطوة جديدة في مسار “الأتمتة المنزلية” بعد الروبوتات المكنسية وأجهزة المطبخ الذكية، وإن كانت لا تزال رفاهية مكلفة لمحدودي الميزانية.