أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
تمويل Spinny يقفز بـ NexPlayground في سوق أجهزة الألعاب

Spinny
Spinny
احمد الشريف

كشفت منصة DEV في موجزها اليومي للأخبار التقنية (Daily Tech News Roundup) أن مشهد التكنولوجيا العالمي ليوم 14 ديسمبر 2025 توزع بين صفقات تمويل ضخمة، وقفزة جديدة في مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي، وصعود جهاز ألعاب عائلي غير متوقع، وصولًا إلى روبوت مطبخ منزلي بسعر 1500 دولار يطهو العشاء بدلًا منك. 

ويقدم التقرير صورة مركزة عن كيفية تمدّد تأثير الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية من البورصات ومراكز البيانات إلى غرف المعيشة والمطابخ حول العالم. 

Spinny الهندية تقترب من تقييم 1.8 مليار دولار

أوضحت DEV – نقلًا عن TechCrunch أن شركة Spinny الهندية المتخصصة في بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت تستعد لجولة تمويل بقيمة 160 مليون دولار، بهدف الاستحواذ على منصة GoMechanic لخدمات صيانة السيارات. 

ويرفع هذا التمويل التقييم اللاحق للجولة إلى نحو 1.8 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في نموذج المنصات المتكاملة التي تجمع بين بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع في سوق ناشئة ضخمة مثل الهند.

طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

قال التقرير إن توسّع بناء مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما ترصده تقارير TechCrunch، قد يتحول إلى خبر سيئ لقطاعات بنية تحتية أخرى مثل الطرق والجسور. 

فمع تنافس الحكومات والمستثمرين على ضخ المليارات في منشآت حوسبة عالية الاستهلاك للطاقة، يزداد القلق من تراجع الإنفاق على مشروعات “الأعمال العامة الكلاسيكية”، في وقت لا تزال فيه أنظمة الطرق والمرافق في دول عديدة بحاجة ملحّة للتحديث.

Nex Playground: جهاز ألعاب عائلي يتفوّق مؤقتًا على Xbox

أوضحت DEV أن جهاز Nex Playground، الذي يشبه في فكرته تجارب Kinect القديمة لكن مُعاد تصميمه للأطفال والعائلات، حقق قفزة هائلة في المبيعات خلال أسبوع التخفيضات. 

وبحسب أرقام شركة الأبحاث Circana، أصبح الجهاز ثاني أكثر منصة ألعاب مبيعًا في الولايات المتحدة خلال أسبوع واحد، متفوّقًا على Xbox بفضل حزمة من الألعاب الحركية، وحملة تخفيضات قوية، وانتشار فيروسي على شبكات التواصل. 

روبوت مطبخ بـ1500 دولار يطبخ بينما تعمل

أبرز التقرير تجربة عملية من The Verge لروبوت مطبخ منزلي بسعر يقارب 1500 دولار، قادر على إعداد وجبات مثل المكرونة والصلصات بشكل شبه كامل دون تدخل مباشر من المستخدم.

يعتمد  الجهاز على تطبيق مخصص يحدد الوصفة، ويتولى تسخين المكونات وخلطها وطهيها، بينما يراقب المستخدم العملية عن بُعد من مكتبه أو غرفة أخرى، مع إشعارات عند اقتراب انتهاء الطبق.

 ويرى التقرير أن هذه الفئة من الروبوتات تمثل خطوة جديدة في مسار “الأتمتة المنزلية” بعد الروبوتات المكنسية وأجهزة المطبخ الذكية، وإن كانت لا تزال رفاهية مكلفة لمحدودي الميزانية. 

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

