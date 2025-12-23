أخبار التوك شو| توتر لميس الحديدي على الهواء ونقيب أطباء الأسنان يدق الخطر

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

متوترة| لميس الحديدي تنهي الحلقة مبكرا بعد هدف زيمبابوي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على استقبال منتخب مصر الهدف الأول في مباراة زيمبابوي، خلال اللقاء المقام ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، قائلة: "ملوش أي لزمة، خطأ دفاعي وباين وواضح".

ماتش مصر| مفيدة شيحة: المنتخب يستعد لكتابة التاريخ بكأس الأمم

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن منتخب مصر قادر على حصد بطولة أمم أفريقية المغرب 2025، مضيفا أن كلنا نقف وراء لاعبي المنتخب الوطني والمدير الفني حسام حسن في متابعة ماتش مصر.

بتكليف مباشر من الرئيس.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل القافلة الطبية إلى السودان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في السودان، أرسلت وزارة الصحة قافلة طبية نوعية مصحوبة بالمستلزمات الطبية.

وليد صلاح عبد اللطيف: دور محوري لـ محمد صلاح في قيادة المنتخب

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، أن النجم محمد صلاح يقع على عاتقه دور محوري في قيادة المنتخب، لا سيما في مواجهة زيمبابوي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة على صناعة الفارق داخل الملعب وخارجه.

وأضاف خلال لقائه في برنامج على مسؤوليتي، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن قائمة المنتخب تضم عددا من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرات فنية كبيرة وعلى أعلى مستوى، وهو ما يعزز من حظوظ الفراعنة في المنافسة بقوة على اللقب الإفريقي.

قال وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، إن المنتخب الوطني يدخل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 واضعا هدف التتويج باللقب في المقام الأول.

واضح أن المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، ما يفرض عليه مسؤوليات كبيرة داخل المنافسات.

نقيب أطباء الأسنان يدق ناقوس الخطر: الخريجون مش لاقيين شغل

أكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أن متوسط نسب عدد أطباء الأسنان لعدد السكان في الدول الأجنبية 3.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة.

وزارة الدفاع السورية: لا صحة لما تروجه قوات سوريا الديمقراطية عن هجوم لقوات الجيش على مواقعها

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الدفاع السورية" أنه لا صحة لما تروجه قوات سوريا الديمقراطية عن هجوم لقوات الجيش على مواقعها بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

الأعلى أجرا| أحمد العوضي يعترف ويرد على منتقديه بقوة.. ماذا حدث؟

أزمة جديدة سيطرت على الوسط الفني ويمكن القول أنها مازلت مستمرة وذلك بعد ظهور الفنان أحمد العوضي في برنامج صاحبة السعادة للفنانة إسعاد يونس عبر قناة دي إم سي، ليرد ويكشف تفاصيل جديدة بشأن تصريحاته الأخيرة في بث مباشر بأنه الأعلى أجرًا.

بسبب لحم رخيص| ندم فنانة بعد 30 سنة من عرض الفيلم.. ما القصة؟

بعد أعوام طويلة من الاختفاء، عادت من جديد قصة فيلم لحم رخيص ودور الفنانة جيهان سلامة المثير للجدل في هذا العمل الفني الذي تصدر المشهد الفني لفترة ليست بالقصيرة.

أحمد أبو مسلم: لا صوت يعلو فوق منتخب مصر.. فيديو

أكد أحمد أبو مسلم، نجم منتخب مصر السابق، أن لا صوت يعلو اليوم فوق منتخب مصر، مشيرًا إلى أن البداية اليوم ستختلف.

بث مباشر .. أحمد موسى ينافش استعداد المنتخب المصري لخوض كأس الأمم الإفريقية

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى مجموعة من الاخبار الهامة التي شغلت الساحة السياسية الداخلية والخارجية علي مدار اليوم.

ولعل أبرز ما سوف يتم مناقشته مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية ويعد المنتخب المصري هو أنجح منتخب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حيث توج باللقب 7 مرات. يستعد الفراعنة حالياً للمشاركة في نسخة 2025 المقامة في المغرب، حيث يستهلون مشوارهم اليوم ضد زيمبابوي.

قائد الجيش الثاني الميداني: القوات المسلحة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير أسلحتها

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أن الروح الوطنية لا تكتسب بالأوامر بل بالانتماء والاحترام المتبادل .

جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أن توجيهات القيادة السياسية هي الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين .