يبحث المواطنون عن خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026، وذلك بالتزامن مع حرص الحكومة على تسهيل الخدمات الرقمية للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد في استخراج الوثائق الرسمية، وعلى رأسها كعب العمل المطلوب ضمن مستندات التعيين في القطاعين العام والخاص.

ووفقا لوزارة العمل، أصبح بإمكان الشباب والباحثين عن عمل استخراج كعب العمل 2026 بسهولة من المنزل عبر الإنترنت، ضمن جهود الدولة لتفعيل التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية.

كعب عمل

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

حددت وزارة العمل خطوات استخراج كعب العمل أونلاين عبر موقعها الرسمي، حيث لا تستغرق العملية أكثر من 3 دقائق، وتشمل:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل من خلال الرابط الرسمي عن طريق الضغط على هذا الرابط.

اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.

إدخال البيانات الأساسية بدقة، مثل الاسم والرقم القومي ومعلومات المؤهل.

تحديد نوع جهة العمل داخلية أو خارجية .

الضغط على زر حفظ.

يتم بعدها التوجه لمكتب القوى العاملة التابع لمحل الإقامة لتسلم كعب العمل مطبوعا.

وتتيح الوزارة للمواطنين إمكانية استخدام الخدمة مجانا، ويستخرج كعب العمل في نفس اليوم بمجرد استكمال البيانات والتوجه للمكتب المختص.

كعب عمل



الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل

لضمان نجاح عملية استخراج كعب العمل، يجب تجهيز المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

صورة المؤهل الدراسي.

موقف التجنيد للذكور .

الرقم التأميني أو برنت تأمينات.

شهادات الخبرة إن وجدت.

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة .

كما حددت الوزارة إمكانية استخراج كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التوجه للمكاتب، مع تقديم شهادة التأهيل وشهادة قياس المهارة إن وجدت.



مواعيد عمل مكاتب القوى العاملة وأماكن الاستخراج

تعمل مكاتب القوى العاملة يوميا من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، فيما تغلق أبوابها خلال يومي الجمعة والسبت.

ويمكن استخراج شهادة القيد من أقرب مديرية قوى عاملة أو مكتب تابع لها بالمحافظة، مع ضرورة التحقق من الأوراق المطلوبة قبل التوجه للمكتب لضمان سرعة إنهاء الخدمة.

كعب عمل

ما هو كعب العمل؟

كعب العمل، أو شهادة القيد، هو مستند رسمي يثبت تسجيل الباحث عن وظيفة في قاعدة بيانات وزارة العمل، ويطلب بشكل أساسي ضمن مسوغات التعيين في أغلب مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، كما يستخدم في توثيق علاقة العامل بالجهة المشغلة.