خالد لطيف: تبديلات حسام حسن ستحدث الفارق لمنتخب مصر أمام بنين| خاص

علق خالد لطيف عضو اتحاد الكرة السابق على حظوظ منتخب مصر الوطني فى الشوط الثاني أمام بنين.

وأنهي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام بنين فى المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

قال خالد لطيف فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: ان شاء الله هنكسب والأداء سيكون أفضل أمام بنين.

تابع خالد لطيف: تغييرات حسام حسن في الشوط الثاني سوف تصنع فارقا لصالح الفراعنة الكبار وتقلب الطاولة أمام بنين.

شدد على أن بالروح والإصرار سوف يكونا سلاحا لدى لاعبو منتخب مصر لتحقيق الفوز وبلوغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.