تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
رياضة

خالد لطيف: تبديلات حسام حسن ستحدث الفارق لمنتخب مصر أمام بنين| خاص

مباراة مصر وبنين
مباراة مصر وبنين
يسري غازي

علق خالد لطيف عضو اتحاد الكرة السابق على حظوظ منتخب مصر الوطني فى الشوط الثاني أمام بنين.

وأنهي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام بنين فى المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

قال خالد لطيف فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: ان شاء الله هنكسب والأداء سيكون أفضل أمام بنين.

تابع خالد لطيف: تغييرات حسام حسن في الشوط الثاني سوف تصنع فارقا لصالح الفراعنة الكبار وتقلب الطاولة أمام بنين.

شدد على أن بالروح والإصرار سوف يكونا سلاحا لدى لاعبو منتخب مصر لتحقيق الفوز وبلوغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب مصر بنين كأس أمم إفريقيا حسام حسن خالد لطيف اتحاد الكرة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
بطولة رالي رمال باها
لقاء الخميسي
إيمان الزيدي
