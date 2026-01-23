صحراء 22.. رواية جديدة للدكتور محمد العجمي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك الدكتور محمد العجمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب برواية "صحراء 22"، والتي تدور في إطار من الخيال العلمي، وتقدم رؤية جديدة للماضي والأساطير القديمة.

تصدرت رواية صحراء 22 "العودة المحرمة"، الروايات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، والتي تستمر فعالياتها حتى 3 فبراير المقبل.

تفاصيل رواية صحراء 22

قدم الكاتب محمد العجمي، اقتباسًا من الرواية كالآتي:

تحت هذه الرمال المتحركة، حيث لا مجال لليقين، وبين تلك الصخور الضخمة التي تهتز دون زلازل، يرقد ما يشبه الأسطورة.

اختبار من الطبيعة وضع منذ بدء الخليقة، نار لا تضيء إلا لمن احترق من الداخل أولا، وسر لا يباح به إلا للمختار.

علم راسخ ضارب في عمق المجهول، يُكافئ من فهم معنى أن تحفر لنفسك قبرا كي تعثر على نعيم الحياة.

جبل يقول البعض إنه يبتلع من لا يحسن الإنصات لهمسات الكون.

جبل لا يظهر على شاشات الأقمار الصناعية، ولا في تقارير المسح الجيولوجي الرسمية، ولا حتى في دفاتر الشركات العالمية الكبرى التي تجوب كوكب الأرض بحثا عن الذهب، جبل "أبو قرين" .

من هو كاتب رواية صحراء 22؟

الدكتور محمد العجمي هو كاتب روائي ومخرج سينمائي مصري بارز حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص وشهادة الدكتوراة في القانون التجاري الدولي.

"العجمي" له العديد من الأعمال الأدبية والفنية، مثل رواية "تاريخ لم يعد كذلك" ورواية "مايكورايزا" التي تدور في إطار من الخيال العلمي، وأخيرا رواية “صحراء 22” الصادرة عن دار ارتقاء للنشر الدولي والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.