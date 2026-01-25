بناها بالطوب وحط فيها حجرة نوم.. حي الزهور ببورسعيد يزيل تعدياً على أملاك الدولة | شاهد

قاد اللواء أيمن قليني، رئيس حى الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة ازالة الاشغالات والتعديات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وفتح الطريق امام المواطنين ، وإعادة الانضباط للشوارع والميادين العامة ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها .

جاءت الحملة المكبرة، لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق ، بمنطقة عثمان بن عفان.

اللواء أيمن صبحي: الاطاحة بغرفة وكشك مخالف بجوار عمارة سكنية

اسفرت الحملة عن الازالة الفورية للاشغالات والتعديات ، ومصادرتها ، كما تم ازالة مبني من غرفة مخالفة مشيد من الطوب ، وكشك من الصاج به اجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجات ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى والحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي وشكل جمالي وحضاري للشوارع.

ومن جانبه ناشد اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بشوارع الحي بالحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي من اي عوائق وتعديات ، والاهتمام بمظهر الشوارع الحضاري ، و شكلها الجمالي ، وعدم التعدي عليها بالاشغالات.

وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات ، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي ومناطقه السكنية المختلفة .