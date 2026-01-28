السيرة الذاتية لوكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد

يعتبر الأستاذ محمود بدوي أحد القيادات التنفيذية بوزارة التربية والتعليم، ويتمتع بخبرة مهنية ممتدة في مجالات التعليم والإدارة التربوية، تدرج خلالها في عدد من المناصب التعليمية والقيادية، بما أسهم في دعم وتطوير المنظومة التعليمية.

السيرة الذاتية

حاصل على ليسانس الآداب والتربية شعبة اللغة العربية عام 1992.

بدأ مسيرته الوظيفية بالعمل معلمًا للغة العربية عام 1992.

في عام 2009، تم تكليفه بالعمل عضوًا بإدارة المتابعة وتقويم الأداء المركزية، حيث شارك في متابعة الأداء المؤسسي وتقويم العملية التعليمية.

في عام 2014 تولى منصب مدير مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين ببورفؤاد.

تم تكليفه بمنصب مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزية بتعليم بورسعيد عام 2016.

شغل منصب مدير إدارة التوجيه الفني عام 2019.

تولى منصب مدير إدارة بورفؤاد التعليمية عام 2021، حيث قاد العمل الإداري والتعليمي بالإدارة.

في عام 2022، صدر القرار بتكليفه مديرًا عامًا للتعليم العام ببورسعيد، تقديرًا لخبراته المهنية وقدراته القيادية.

تم اسناد ملف التعليم بمحافظة أسوان وكيلًا لوزارة التربية والتعليم عام 2024.

ويُعرف الأستاذ محمود بدوي بالالتزام الكامل بضوابط العمل المؤسسي، والكفاءة الإدارية، والخبرة المتراكمة في إدارة المنظومة التعليمية.