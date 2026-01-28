قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
محافظات

السيرة الذاتية لوكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد

تعرف على السيرة الذاتية لوكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
تعرف على السيرة الذاتية لوكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
محمد الغزاوى

يعتبر الأستاذ محمود بدوي أحد القيادات التنفيذية بوزارة التربية والتعليم، ويتمتع بخبرة مهنية ممتدة في مجالات التعليم والإدارة التربوية، تدرج خلالها في عدد من المناصب التعليمية والقيادية، بما أسهم في دعم وتطوير المنظومة التعليمية.

السيرة الذاتية 

حاصل على ليسانس الآداب والتربية شعبة اللغة العربية عام 1992.

بدأ مسيرته الوظيفية بالعمل معلمًا للغة العربية عام 1992.

في عام 2009، تم تكليفه بالعمل عضوًا بإدارة المتابعة وتقويم الأداء المركزية، حيث شارك في متابعة الأداء المؤسسي وتقويم العملية التعليمية.

في عام 2014 تولى منصب مدير مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين ببورفؤاد.

تم تكليفه بمنصب مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزية بتعليم بورسعيد عام 2016.

شغل منصب مدير إدارة التوجيه الفني عام 2019.

تولى منصب مدير إدارة بورفؤاد التعليمية عام 2021، حيث قاد العمل الإداري والتعليمي بالإدارة.

في عام 2022، صدر القرار بتكليفه مديرًا عامًا للتعليم العام ببورسعيد، تقديرًا لخبراته المهنية وقدراته القيادية.

تم اسناد ملف التعليم بمحافظة أسوان وكيلًا لوزارة التربية والتعليم عام 2024.

ويُعرف الأستاذ محمود بدوي بالالتزام الكامل بضوابط العمل المؤسسي، والكفاءة الإدارية، والخبرة المتراكمة في إدارة المنظومة التعليمية.

بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد وزارة التربية والتعليم

