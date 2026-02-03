رئيس حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته المكبرة علي المقاهي المخالفة| شاهد

ترأس اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، بالتنسيق مع شرطة المرافق أعمال تنفيذ الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي ، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ، بمنطقتي التعاونيات وقبضايا.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة.

إزالة فورية لمخالفات المقاهي بمنطقة المروى

وأسفرت الحملة عن مصادرة الكراسي و التند والتقفيلات بعد إزالتها الفورية من منتصف الطريق وتعديها علي الشارع .

وتم التنبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

من جانبه أكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين.

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين، بإزالة الإشغالات والمخالفات، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، ورصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.