مواعيد مباريات الدوري المصري ضمن الجولة الـ17

تتواصل منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تشهد الجولة السابعة عشرة مجموعة من المواجهات المهمة التي ينتظرها جمهور الكرة المصرية، خاصة مع اشتداد المنافسة بين الفرق سواء في صراع القمة أو الهروب من مراكز الهبوط.

وتُقام مباريات اليوم ضمن جدول الجولة الـ17، وسط اهتمام كبير من المتابعين، في ظل تقارب النقاط بين عدد من الأندية، مما يجعل كل مباراة تحمل أهمية خاصة وتؤثر بشكل مباشر على ترتيب جدول الدوري.



حرس الحدود يواجه فاركو في افتتاح مباريات اليوم

تنطلق مباريات الجولة الـ17 اليوم بمواجهة تجمع بين حرس الحدود وفاركو، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفه في جدول الترتيب. وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً، في لقاء يتوقع أن يشهد ندية كبيرة، خاصة أن الفريقين يملكان عناصر قادرة على صناعة الفارق.

مواجهتان في توقيت واحد: 8 مساءً



في تمام الساعة 8 مساءً، تُقام مباراتان بالتوقيت نفسه ضمن منافسات الجولة الـ17، حيث يلتقي سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة في مباراة قوية يبحث خلالها كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، خصوصًا مع رغبة سيراميكا في التقدم بمركزه، وسعي المحلة للخروج بنتيجة إيجابية.

وفي اللقاء الثاني، يصطدم وادي دجلة بفريق المقاولون العرب، في مواجهة لا تقل أهمية، حيث يأمل كلا الفريقين في تحقيق الانتصار وتحسين موقعهما في جدول الدوري، خاصة مع ضغط المنافسة في منتصف الترتيب.

جدول مباريات الجولة الـ17 (اليوم)



حرس الحدود × فاركو – 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا × غزل المحلة – 8 مساءً

وادي دجلة × المقاولون العرب – 8 مساءً



















