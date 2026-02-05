محافظ الغربية يتفقد أعمال مشروع إنشاء المبنى الإداري الجديد لديوان المحافظة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية، تفقد خلالها الأعمال الجارية بمشروع إنشاء المبنى الإداري الجديد الملحق بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الحيوية التي تستهدف تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تحديث البنية المؤسسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، استمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي من المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالمحافظة حول مكونات المشروع، والذي يُقام على مساحة 760 مترًا مربعًا، ويتكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية، ويهدف إلى إنشاء مقر إداري حديث ومتطور يوفر بيئة عمل متكاملة، ويسهم في تعزيز قدرات الجهاز التنفيذي بالمحافظة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مشروع إنشاء المبنى الإداري الجديد يأتي في إطار توجه الدولة لإعادة صياغة الأداء الحكومي وتطوير منظومة العمل الإداري بما يليق بالمواطن، مشيرًا إلى أن تحديث المقرات الحكومية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات التنفيذية.

وأوضح محافظ الغربية أن المشروع يُعد من المشروعات النوعية التي تُنفذها المحافظة حاليًا، حيث يتماشى مع خطة شاملة لتطوير مقرات العمل الحكومي وتهيئة بيئة إدارية احترافية تتواكب مع متطلبات التحول الرقمي، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات الإدارية المقدمة، وشدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن المبنى الجديد سيسهم في تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات التنفيذية داخل ديوان عام المحافظة، ويوفر مناخًا إداريًا أكثر حداثة وكفاءة يخدم المواطن في المقام الأول.