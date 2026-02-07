غلق فترة القيد نافذة يناير للأندية.. غدًا

يغلق الاتحاد المصرى لكرة القدم، غدًا الأحد فترة القيد نافذة انتقالات يناير للأندية، والتي بدأت اعتبارا من الخميس 2026/1/1 وحتى غدًا الأحد 2026/2/8 وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية، علما بأن آخر موعد للقيد هو الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الغد، وآخر موعد للاستعلام الساعة الثالثة عصرًا.

الساعات الحاسمة

وتدخل أندية الدوري المصري الممتاز الساعات الحاسمة من فترة الانتقالات الشتوية مع اقتراب غلق باب القيد رسميًا في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل غد الأحد 8 فبراير وفقا لإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم الذي شدد على الالتزام بالموعد النهائي وإغلاق نظام القيد الإلكتروني (TMS) تلقائيًا دون استثناءات.

وأكد اتحاد الكرة في إخطاراته للأندية ضرورة تسوية المديونيات المستحقة سواء بالسداد النقدي أو جدولة الديون كشرط أساسي لقيد أي لاعبين جدد وهو ما جعل اليوم الأخير من الميركاتو يشهد حالة من الترقب والحسابات الدقيقة داخل الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي.

اتجاه واضح داخل الأهلي

داخل جدران القلعة الحمراء يسود اتجاه قوي نحو إغلاق ملف الصفقات الشتوية والاكتفاء بالتدعيمات التي أبرمت بالفعل في ظل قناعة الجهاز الفني والإدارة بأن الفريق بات يمتلك حلولا كافية في أغلب المراكز خاصة بعد التحركات المكثفة التي شهدها الميركاتو الحالي.

وأكد مصدر داخل النادي أن الأهلي لا يخطط لإبرام أي تعاقدات جديدة في الساعات الأخيرة إلا في حالة استثنائية واحدة فقط تتعلق بموافقة نادي زد على قطع إعارة لاعب الوسط الشاب أحمد خالد كباكا وهو الاحتمال الذي لا يزال معلقا حتى الآن.

اختبارات الشباب

وعلى صعيد تدعيم فرق الناشئين خضع مهاجم كاميروني شاب يدعى سيرج دورا (مواليد 2006) لاختبارات فنية داخل قطاع الشباب بالنادي إلا أن التقارير الأولية لم توص بالتعاقد معه لدعم الفريق الأول.

ورغم الإشادة بإمكانيات اللاعب حال استمراره ضمن فريق الشباب فإن الهدف الأساسي من التجربة كان البحث عن عنصر قادر على تقديم إضافة مباشرة للفريق الأول تحت السن وهو ما لم يتحقق بالشكل المطلوب.

كما أغلق الأهلي نهائيًا ملف التفاوض مع صامويل جاندي مهاجم فريق بوليتيكنيكا المولدوفي ولاعب منتخب سيراليون بعد تعثر المفاوضات بسبب المطالب المالية المرتفعة لوكيل اللاعب إلى جانب إدخال أطراف أخرى في سباق التعاقد وهو ما رفضته الإدارة الحمراء.

استقرار فني قبل المواعيد الحاسمة

قرار الاكتفاء بالصفقات الحالية يأتي في ظل استقرار فني نسبي داخل الفريق خاصة بعد حسم الاتفاق مع المدرب الدنماركي ييس توروب لتولي القيادة الفنية مع رغبة واضحة في منحه الفرصة لتقييم العناصر المتاحة بدلًا من إدخال لاعبين جدد في توقيت ضيق.

ويستعد الأهلي حاليًا لخوض مواجهة مهمة أمام شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي مباراة تفرض تركيزًا كبيرًا داخل المعسكر الأحمر بعيدًا عن ضغوط الميركاتو.

صفقات الأهلي الشتوية

ونجح النادي الأهلي في إبرام 6 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية جاءت لتدعيم أكثر من مركز مع مزيج واضح بين الخبرة والعناصر الشابة بما يتماشى مع احتياجات الفريق الفنية.

وجاءت صفقات الأهلي الشتوية كالتالي:

مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لدعم الخط الهجومي.

عمرو الجزار قادمًا من البنك الأهلي بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف لتدعيم قلب الدفاع.

يوسف بلعمري من الرجاء البيضاوي المغربي بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف لدعم الجبهة اليسرى بخبرات أفريقية.

أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

هادي رياض مدافع بتروجيت بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف ضمن خطة بناء خط دفاع قوي للمستقبل.

إيلتسين كامويش مهاجم ترومسو النرويجي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لزيادة الخيارات الهجومية.