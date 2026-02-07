قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غلق فترة القيد نافذة يناير للأندية.. غدًا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
إسلام مقلد

يغلق الاتحاد المصرى لكرة القدم، غدًا الأحد فترة القيد نافذة انتقالات يناير للأندية، والتي بدأت اعتبارا من الخميس 2026/1/1 وحتى غدًا الأحد 2026/2/8 وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية، علما بأن آخر موعد للقيد هو الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الغد، وآخر موعد للاستعلام الساعة الثالثة عصرًا.

الساعات الحاسمة

وتدخل أندية الدوري المصري الممتاز الساعات الحاسمة من فترة الانتقالات الشتوية مع اقتراب غلق باب القيد رسميًا في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل غد الأحد 8 فبراير وفقا لإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم الذي شدد على الالتزام بالموعد النهائي وإغلاق نظام القيد الإلكتروني (TMS) تلقائيًا دون استثناءات.

وأكد اتحاد الكرة في إخطاراته للأندية ضرورة تسوية المديونيات المستحقة سواء بالسداد النقدي أو جدولة الديون كشرط أساسي لقيد أي لاعبين جدد وهو ما جعل اليوم الأخير من الميركاتو يشهد حالة من الترقب والحسابات الدقيقة داخل الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي.

اتجاه واضح داخل الأهلي

داخل جدران القلعة الحمراء يسود اتجاه قوي نحو إغلاق ملف الصفقات الشتوية والاكتفاء بالتدعيمات التي أبرمت بالفعل في ظل قناعة الجهاز الفني والإدارة بأن الفريق بات يمتلك حلولا كافية في أغلب المراكز خاصة بعد التحركات المكثفة التي شهدها الميركاتو الحالي.

وأكد مصدر داخل النادي أن الأهلي لا يخطط لإبرام أي تعاقدات جديدة في الساعات الأخيرة إلا في حالة استثنائية واحدة فقط تتعلق بموافقة نادي زد على قطع إعارة لاعب الوسط الشاب أحمد خالد كباكا وهو الاحتمال الذي لا يزال معلقا حتى الآن.

اختبارات الشباب

وعلى صعيد تدعيم فرق الناشئين خضع مهاجم كاميروني شاب يدعى سيرج دورا (مواليد 2006) لاختبارات فنية داخل قطاع الشباب بالنادي إلا أن التقارير الأولية لم توص بالتعاقد معه لدعم الفريق الأول.

ورغم الإشادة بإمكانيات اللاعب حال استمراره ضمن فريق الشباب فإن الهدف الأساسي من التجربة كان البحث عن عنصر قادر على تقديم إضافة مباشرة للفريق الأول تحت السن وهو ما لم يتحقق بالشكل المطلوب.

كما أغلق الأهلي نهائيًا ملف التفاوض مع صامويل جاندي مهاجم فريق بوليتيكنيكا المولدوفي ولاعب منتخب سيراليون بعد تعثر المفاوضات بسبب المطالب المالية المرتفعة لوكيل اللاعب إلى جانب إدخال أطراف أخرى في سباق التعاقد وهو ما رفضته الإدارة الحمراء.

استقرار فني قبل المواعيد الحاسمة

قرار الاكتفاء بالصفقات الحالية يأتي في ظل استقرار فني نسبي داخل الفريق خاصة بعد حسم الاتفاق مع المدرب الدنماركي ييس توروب لتولي القيادة الفنية مع رغبة واضحة في منحه الفرصة لتقييم العناصر المتاحة بدلًا من إدخال لاعبين جدد في توقيت ضيق.

ويستعد الأهلي حاليًا لخوض مواجهة مهمة أمام شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي مباراة تفرض تركيزًا كبيرًا داخل المعسكر الأحمر بعيدًا عن ضغوط الميركاتو.

صفقات الأهلي الشتوية

ونجح النادي الأهلي في إبرام 6 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية جاءت لتدعيم أكثر من مركز مع مزيج واضح بين الخبرة والعناصر الشابة بما يتماشى مع احتياجات الفريق الفنية.

وجاءت صفقات الأهلي الشتوية كالتالي:

مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لدعم الخط الهجومي.

عمرو الجزار قادمًا من البنك الأهلي بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف لتدعيم قلب الدفاع.

يوسف بلعمري من الرجاء البيضاوي المغربي بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف لدعم الجبهة اليسرى بخبرات أفريقية.

أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

هادي رياض مدافع بتروجيت بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف ضمن خطة بناء خط دفاع قوي للمستقبل.

إيلتسين كامويش مهاجم ترومسو النرويجي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لزيادة الخيارات الهجومية.

الاتحاد المصرى لكرة القدم انتقالات يناير للأندية نافذة انتقالات يناير للأندية فترة القيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

ترشيحاتنا

عروض رمضان 2026| كرتونة التموين تبدأ من 150 جنيها وتشمل هذه الأصناف

عروض رمضان 2026| كرتونة الشهر الكريم تبدأ من 150 جنيها وتشمل هذه الأصناف

فيديو صادم.. ابنة تعتدي على والدتها المسنة والأمن يتدخل| تفاصيل

فيديو صادم.. ابنة تعتدي على والدتها المسنة والأمن يتدخل| تفاصيل

كهربا

كهربا يعود للدوري المصري.. فرصة أخيرة أم محطة عابرة؟

بالصور

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

مى سليم
مى سليم
مى سليم

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

فيديو

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد