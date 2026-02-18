محافظ الغربية يستقبل نائبه ويشدّد على العمل الميداني بروح الفريق الواحد

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، المهندس حسام الدين عبدة محمد محمد فرج، نائبه الجديد، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة لمباشرة مهام عمله، مؤكداً حرص القيادة التنفيذية على تعزيز التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.

توجيهات القيادة السياسية

وشدّد المحافظ خلال اللقاء على أهمية العمل الميداني المباشر، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد هو الطريق لحل مشكلات الشارع التي تمس أكبر عدد من المواطنين، وأنه لا مكان للمكاتب المغلقة، مشيراً إلى البدء فوراً في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل الميداني المباشر بين المواطنين، والإشراف الشخصي على المشروعات الحيوية، والتصدي بحسم لمخالفات البناء والتعديات.

وأكد المحافظ أن توجيهات القيادة تشمل متابعة المشروعات الحيوية في المحافظة، مثل محطات الصرف الصحي، ومياه الشرب والكهرباء، والمدارس، ومشروعات "حياة كريمة"، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين اليومية، وتحسين جودة الخدمات، وتذليل العقبات أمام التنمية، بما يضمن أن يشعر المواطن بحضور الدولة وجهودها المباشرة في حياته اليومية.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن الجهاز التنفيذي سيعمل وفق رؤية واضحة تقوم على سرعة الاستجابة للملفات الحيوية، والمتابعة اليومية، والتعامل الحاسم مع الشكاوى الجماهيرية، مؤكداً أن المواطن يجب أن يلمس بنفسه حجم الجهد المبذول وأن يشعر بتحسن ملموس في مستوى الخدمات.

ولفت المحافظ إلى أن روح الفريق ستكون أساس المرحلة المقبلة، مؤكداً أن التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية هو الطريق لتحقيق نتائج واضحة وملموسة في الملفات الخدمية والتنموية، وشدّد على ضرورة عرض الملفات العاجلة بشكل يومي، ووضع برنامج مرور ميداني منتظم على المراكز والمدن والأحياء، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين ويترجم توجهات الدولة إلى خطوات عملية يشعر بها أبناء محافظة الغربية في حياتهم اليومية.

الجدير بالذكر أن المهندس حسام الدين عبدة محمد حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية عام 1994، وتدرج في عدد من المناصب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدءًا من مهندس مشاريع ومخالفات، ثم مهندس تراخيص، ثم مهندس للتخطيط والحيازة.

وفي يونيو 2020 تم تعيينه مديرًا لإدارة التراخيص والمشروعات بالجهاز لتنمية القطاع الثاني والثالث للساحل الشمالي الغربي، ثم مديرًا للإدارة الهندسية والمشروعات للجهاز في القطاع الثالث في أكتوبر 2022، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا رئيسا لجهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي للمنطقة من غرب رأس الحكمة حتى السلوم، ثم نائبا لمحافظ الغربية اعتبارًا من الاثنين 16 فبراير 2026م .