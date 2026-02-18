قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستقبل نائبه ويشدّد على العمل الميداني بروح الفريق الواحد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، المهندس حسام الدين عبدة محمد محمد فرج، نائبه الجديد، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة لمباشرة مهام عمله، مؤكداً حرص القيادة التنفيذية على تعزيز التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.

توجيهات القيادة السياسية 

وشدّد المحافظ خلال اللقاء على أهمية العمل الميداني المباشر، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد هو الطريق لحل مشكلات الشارع التي تمس أكبر عدد من المواطنين، وأنه لا مكان للمكاتب المغلقة، مشيراً إلى البدء فوراً في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل الميداني المباشر بين المواطنين، والإشراف الشخصي على المشروعات الحيوية، والتصدي بحسم لمخالفات البناء والتعديات.

وأكد المحافظ أن توجيهات القيادة تشمل متابعة المشروعات الحيوية في المحافظة، مثل محطات الصرف الصحي، ومياه الشرب والكهرباء، والمدارس، ومشروعات "حياة كريمة"، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين اليومية، وتحسين جودة الخدمات، وتذليل العقبات أمام التنمية، بما يضمن أن يشعر المواطن بحضور الدولة وجهودها المباشرة في حياته اليومية.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشار المحافظ إلى أن الجهاز التنفيذي سيعمل وفق رؤية واضحة تقوم على سرعة الاستجابة للملفات الحيوية، والمتابعة اليومية، والتعامل الحاسم مع الشكاوى الجماهيرية، مؤكداً أن المواطن يجب أن يلمس بنفسه حجم الجهد المبذول وأن يشعر بتحسن ملموس في مستوى الخدمات.

ولفت المحافظ إلى أن روح الفريق ستكون أساس المرحلة المقبلة، مؤكداً أن التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية هو الطريق لتحقيق نتائج واضحة وملموسة في الملفات الخدمية والتنموية، وشدّد على ضرورة عرض الملفات العاجلة بشكل يومي، ووضع برنامج مرور ميداني منتظم على المراكز والمدن والأحياء، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين ويترجم توجهات الدولة إلى خطوات عملية يشعر بها أبناء محافظة الغربية في حياتهم اليومية.

الجدير بالذكر أن المهندس حسام الدين عبدة محمد حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية عام 1994، وتدرج في عدد من المناصب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدءًا من مهندس مشاريع ومخالفات، ثم مهندس تراخيص، ثم مهندس للتخطيط والحيازة.

وفي يونيو 2020 تم تعيينه مديرًا لإدارة التراخيص والمشروعات بالجهاز لتنمية القطاع الثاني والثالث للساحل الشمالي الغربي، ثم مديرًا للإدارة الهندسية والمشروعات للجهاز في القطاع الثالث في أكتوبر 2022، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا رئيسا لجهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي للمنطقة من غرب رأس الحكمة حتى السلوم، ثم نائبا لمحافظ الغربية اعتبارًا من الاثنين 16 فبراير 2026م .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي نائب محافظ توجيهات القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

امسكاية شهر رمضان 2026

إمساكية رمضان 2026 .. مواعيد الإفطار والصلاة وعدد ساعات الصوم

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد