تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس
ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
موعد أذان المغرب والتراويح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 فبراير
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
تعرف على مصير كاتشر بعد إقالته من منصبه مديرا لهيئة الأركان المشتركة
حركة فتح: شبكة رأس مال مُنظّمة تقود حماية إسرائيل من المحاسبة الدولية
فايننشال تايمز: إيران تغازل ترامب بعروض نفط وغاز لتجنب المواجهة العسكرية
توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: رأس الأفعى كشف جانبا من حقيقة الإخوان.. وأداء شريف منير كان مؤثرا للغاية.. رامز ليفل الوحش| سماح أنور: بشرب علبة سجاير في اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: «رأس الأفعى» كشف جانبًا من حقيقة الإخوان.. وأداء شريف منير كان مؤثرًا للغاية

قال الإعلامي أحمد موسى إن تنظيم الإخوان المسلمون تجاوز عمره قرنًا من الزمان، مؤكدًا أن الإشكالية لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما ترتبط ببنية التنظيم وأفكاره.

رامز ليفل الوحش| سماح أنور: بشرب علبة سجاير في اليوم
سأل رامز جلال الفنانة سماح أنور، خلال برنامج “رامز ليفل الوحش”، انتي بتشربي كام سيجارة في اليوم؟، لتجيب عليه الفنانة سماح أنور قائلة “بشرب علبة سجاير في اليوم”.


مفتي الدديار المصرية: الأزهر الشريف من أهم المنارات للأمة الإسلامية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الأزهر الشريف مؤسسة دينية علمية بحثية، مشيرا إلى أنه له علاقة وثيقة ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.


حسام موافي: الصداع بعد الإفطار قد يكون مؤشرًا لضغط الدم أو اختلال السكر
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من أن بعض الأشخاص قد يعانون من صداع بعد تناول وجبة إفطار كبيرة، خاصة مرضى ضغط الدم الذين يصومون طوال اليوم، موضحًا أن التغير المفاجئ في مستويات الضغط بعد الأكل قد يكون سببًا رئيسيًا لهذه الظاهرة.


أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري
رد أحمد ماهر على على اتهامه بالمبالغة في ذكر أنه صاحب لقب “فارس المسرح العربي”، قائلا:" ده حقي الأدبي  ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غير احمد ماهر ".

سلاح أبيض.. أرملة الإبراشي تروي تفاصيل محاولة اغتيالها للمرة الثانية
أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنه بعد رحيل زوجها شاهدت أشياء لم ترها من قبل في حياتها.

مجدي الجلاد: كنت بقبض 1000 جنيه واشتغل شغلتين.. والصحفيون ما زالوا مظلومين في المرتبات
كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن معاناته المادية في بداياته المهنية، مؤكدًا أن جيله كان مظلومًا من حيث الأجور، شأنه شأن أجيال الصحفيين، التي تواجه ظروفا اقتصادية أكثر صعوبة.


عمرو الليثي : أكتر حاجة بتضيع روح رمضان مش التقصير في العبادة فقط ولكن التقصير في الأخلاق
قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر ،:"في حياتنا اليومية، بنقيس كل حاجة بالنتيجة: قد إيه كسبنا؟ قد إيه خسرنا؟ قد إيه الناس شكرت؟ لكن الحقيقة فيه ميزان تاني، مختلف، وهو ميزان ربنا. وهنا بيظهر اسم من أسماء الله الحسنى بيريح القلب ويصحح المفاهيم، وهو اسم الشكور".

لبست على لحم بطني.. موقف طريف بين مصطفى البنا وفيفي عبده بسبب البريك
ووجهت فيفي عبده حديثها لمصطفى البنا:" إنت كنت بتلبس ولا بتاخد البريك  دول بيقولوا انك طالب فرختين ".

ورد مصطفى البنا:" انا لبست على لحم بطني وانا مكلتش حاجة خالص ولوكلت هقول إني كلت".


الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
حذر عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُفاقم التوتر وتقوّض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


 

أحمد موسى تنظيم الإخوان مفتي الديار المصرية حسام موافي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

خطوة بخطوة.. طريقة حل مشكلة عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

التمر باللبن

تعرف على طريقة عمل التمر باللبن في البيت

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

