أخبار التوك شو| أحمد موسى: رأس الأفعى كشف جانبا من حقيقة الإخوان.. وأداء شريف منير كان مؤثرا للغاية.. رامز ليفل الوحش| سماح أنور: بشرب علبة سجاير في اليوم

أحمد موسى: «رأس الأفعى» كشف جانبًا من حقيقة الإخوان.. وأداء شريف منير كان مؤثرًا للغاية

قال الإعلامي أحمد موسى إن تنظيم الإخوان المسلمون تجاوز عمره قرنًا من الزمان، مؤكدًا أن الإشكالية لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما ترتبط ببنية التنظيم وأفكاره.

رامز ليفل الوحش| سماح أنور: بشرب علبة سجاير في اليوم

سأل رامز جلال الفنانة سماح أنور، خلال برنامج “رامز ليفل الوحش”، انتي بتشربي كام سيجارة في اليوم؟، لتجيب عليه الفنانة سماح أنور قائلة “بشرب علبة سجاير في اليوم”.



مفتي الدديار المصرية: الأزهر الشريف من أهم المنارات للأمة الإسلامية

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الأزهر الشريف مؤسسة دينية علمية بحثية، مشيرا إلى أنه له علاقة وثيقة ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.



حسام موافي: الصداع بعد الإفطار قد يكون مؤشرًا لضغط الدم أو اختلال السكر

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من أن بعض الأشخاص قد يعانون من صداع بعد تناول وجبة إفطار كبيرة، خاصة مرضى ضغط الدم الذين يصومون طوال اليوم، موضحًا أن التغير المفاجئ في مستويات الضغط بعد الأكل قد يكون سببًا رئيسيًا لهذه الظاهرة.



أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري

رد أحمد ماهر على على اتهامه بالمبالغة في ذكر أنه صاحب لقب “فارس المسرح العربي”، قائلا:" ده حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غير احمد ماهر ".

سلاح أبيض.. أرملة الإبراشي تروي تفاصيل محاولة اغتيالها للمرة الثانية

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنه بعد رحيل زوجها شاهدت أشياء لم ترها من قبل في حياتها.

مجدي الجلاد: كنت بقبض 1000 جنيه واشتغل شغلتين.. والصحفيون ما زالوا مظلومين في المرتبات

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن معاناته المادية في بداياته المهنية، مؤكدًا أن جيله كان مظلومًا من حيث الأجور، شأنه شأن أجيال الصحفيين، التي تواجه ظروفا اقتصادية أكثر صعوبة.



عمرو الليثي : أكتر حاجة بتضيع روح رمضان مش التقصير في العبادة فقط ولكن التقصير في الأخلاق

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر ،:"في حياتنا اليومية، بنقيس كل حاجة بالنتيجة: قد إيه كسبنا؟ قد إيه خسرنا؟ قد إيه الناس شكرت؟ لكن الحقيقة فيه ميزان تاني، مختلف، وهو ميزان ربنا. وهنا بيظهر اسم من أسماء الله الحسنى بيريح القلب ويصحح المفاهيم، وهو اسم الشكور".

لبست على لحم بطني.. موقف طريف بين مصطفى البنا وفيفي عبده بسبب البريك

ووجهت فيفي عبده حديثها لمصطفى البنا:" إنت كنت بتلبس ولا بتاخد البريك دول بيقولوا انك طالب فرختين ".

ورد مصطفى البنا:" انا لبست على لحم بطني وانا مكلتش حاجة خالص ولوكلت هقول إني كلت".



الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود

حذر عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُفاقم التوتر وتقوّض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



