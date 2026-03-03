قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أفضل دعاء في جوف الليل لمغفرة الذنوب.. كلمات مستجابة خلال شهر رمضان
ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق
بعد أنباء انسحاب إيران.. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
عطاء مخلص.. مجلس الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي
10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كلود يتجاوز شات جي بي تي على الآب ستور لأول مرة

شات جي بي تي
شات جي بي تي
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية أن تطبيق الدردشة بـ الذكاء الاصطناعي Claude، المطوَّر بواسطة شركة Anthropic، نجح لأول مرة في تخطي تطبيق ChatGPT ليصبح التطبيق المجاني رقم واحد في متجر أبل للتطبيقات بالولايات المتحدة.

أوضحت هذه التقارير أن بيانات شركات تحليل التطبيقات مثل SensorTower أظهرت أن كلود لم يكن ضمن قائمة أعلى 100 تطبيق مجاني على الآيفون في بداية العام، قبل أن يقفز تدريجيًا خلال فبراير، ثم يعتلي الصدارة في نهاية الأسبوع الماضي، بينما تراجع ChatGPT إلى المركز الثاني وجاء Gemini من جوجل خلفهما.

جدل البنتاغون يدفع المستخدمين لتجربة بدائل جديدة

أشارت منصات مثل TechCrunch وDigital Trends إلى أن موجة تحميل Claude تزامنت مع الجدل الدائر حول صفقات شركات الذكاء الاصطناعي مع وزارة الدفاع الأمريكية، ولا سيما الخلاف الأخير بين الحكومة الأمريكية وشركة Anthropic المنافسة لـ OpenAI، ما أثار نقاشًا أوسع حول «الثقة» و«القيم» في سباق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أكدت هذه التحليلات أن حملات الاحتجاج والنقاشات على منصات مثل Reddit وX لعبت دورًا في دفع جزء من المستخدمين إلى البحث عن بدائل لـ ChatGPT، واختبار أداء Claude كتطبيق محادثة جديد أو مكمل للتطبيقات التي يستخدمونها بالفعل.

أرقام نمو لافتة لقاعدة مستخدمي Claude

أوضحت PCMag وتقارير أخرى أن ممثلًا عن Anthropic ذكر أن التطبيق حقق خلال الأسابيع الأخيرة «نموًا قياسيًا»، مع ارتفاع عدد المستخدمين المجانيين بأكثر من 60% منذ بداية العام، وتضاعف عدد المشتركين في الخطط المدفوعة مقارنة بالعام الماضي.

أشارت هذه المصادر إلى أن Claude تقدّم كذلك على أندرويد، حيث وصل إلى المراكز الأولى ضمن فئة الإنتاجية في متجر جوجل بلاي، ما يعكس أن القفزة في الاهتمام لا تقتصر على مستخدمي الآيفون فقط، بل تمتد إلى مستخدمي الهواتف العاملة بنظام أندرويد أيضًا.

سباق تطبيقات الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة «الثقة والقيم»

أكدت تقارير تحليلية أن تجاوز Claude لتطبيق ChatGPT على الآب ستور لا يعني تراجعًا فوريًا في هيمنة OpenAI عالميًا، لكنه يُظهر أن ولاء المستخدمين في سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتغيّر بسرعة عندما تدخل عوامل مثل الشفافية، وسياسات الاستخدام، والقيم المرتبطة بالشركات المطوّرة إلى المعادلة.

أوضحت هذه التقارير أن صدارة كلود الحالية قد تتغير مع التحديثات والعروض الجديدة للمنافسين، إلا أن هذا التحوّل يمثّل واحدة من أوضح الإشارات حتى الآن إلى أن سباق تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية لم يعد يعتمد فقط على قوة النماذج، بل على صورة الشركات وسلوكها في الملفات الحسّاسة مثل التعاون مع الحكومات والجهات العسكرية.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

وفاة القمص يونان بشرى رياض

وفاة كاهن كنيسة العذراء بالعمرانية.. والبابا تواضروس يقدم العزاء للأنبا ثيؤدوسيوس

انخفاض درجات الحرارة

أمشير يحذر البسوا الشتوي.. طقس الايام المقبلة ودرجات الحرارة

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين

اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: رفض كافة الطعون المقدمة على النتائج بعد فحصها

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

