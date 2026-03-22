في ثاني أيام عيد الفطر.. جولات مكوكية لمحافظ بور سعيد وسط توجيهات وتشديدات | شاهد

شهدت محافظة بورسعيد، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، جولات ميدانية واجتماعات مكثفة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان توفير أجواء مناسبة وآمنة للاحتفال بالعيد.

عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ونوابهم، بحضور شركة النظافة، لمتابعة منظومة النظافة، حيث وجه بتوفير 1500 صندوق قمامة وتوزيعها وفق الاحتياجات، مع إلزام المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمامها، والتأكيد على التنسيق الكامل في توزيع العمالة والمعدات، إلى جانب طرح حلول مبتكرة للارتقاء بالمستوى العام للنظافة.

وشدّد محافظ بورسعيد على الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد.

وفي إطار الجولات الميدانية، تفقد المحافظ شاطئ وكورنيش بورسعيد، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث اطمأن على توافر خدمات الإنقاذ والإسعاف والنظافة، ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الخدمات، مع زيادة أعداد الأمن بطول الشاطئ والكورنيش لضمان سلامة المواطنين.

وواصل محافظ بورسعيد جولاته بتفقد حديقة فريال بحي الشرق، لمتابعة مستوى الخدمات، حيث وجه بإعداد تصور متكامل لتطوير الحدائق والمتنزهات، مع زيادة أعداد عمال النظافة خلال أوقات الذروة، لضمان تقديم أفضل خدمة للمترددين.

كما تفقد أحد المخابز بحي الشرق، لمتابعة توافر الخبز والالتزام بالأوزان والمواصفات، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع الأساسية وعدم وجود أي معوقات أمام المواطنين.

وأجرى المحافظ جولة مفاجئة داخل جراج حي الضواحي، لمتابعة جاهزية المعدات والسيارات، حيث وجه بعمل حصر شامل لكافة المعدات على مستوى الأحياء، والتأكيد على الاستغلال الأمثل لها لرفع كفاءة العمل الخدمي.

واستكمل محافظ بورسعيد جولاته بتفقد عدد من مناطق حي الضواحي، لمتابعة مستوى النظافة، حيث وجه بتكثيف الجهود وزيادة أعداد العمالة وصناديق القمامة، مع التأكيد على استمرار العمل الميداني والتنسيق الكامل بين الأحياء وشركة النظافة.





وتعكس هذه التحركات المكثفة حرص محافظ بورسعيد على المتابعة الميدانية المستمرة، والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة خلال أيام العيد.