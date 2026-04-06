لإعادة الانضباط.. حملة لإزالة الإشغالات بالإسراء وأبراج النور ببورسعيد

قاد الدكتور عمر عثمان نائب محافظ بورسعيد، حملة موسعة لإزالة الإشغالات صباح اليوم ،بمنطقة الإسراء وأبراج النور أمام الموقف القديم بنطاق حي الضواحي، رافقه الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي و العميد إسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ والطوارئ وبمشاركة الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق.

جاء ذلك في إطار تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط إلى الشارع البورسعيدي

واستهدفت الحملة رفع كافة الإشغالات والتعديات والتندات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة، وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحقيق الانضباط العام وعودة الوجه الحضاري للمناطق السكنية.

نائب المحافظ يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة "الإسراء وأبراج النور "

وأكد نائب محافظ بورسعيد على الاستمرار في تنفيذ الحملات المكثفة بكافة الأحياء والتعامل بحسم مع أي مخالفات،مؤكدا على عدم التهاون مع أي تعدي على حرم الطريق أو استغلال غير قانوني للمساحات العامة بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بازالة الأشغالات وعدم عودتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات الرادعة للحفاظ على ما تم تحقيقه من انضباط للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة الحضرية وخلق شوارع منظمة وآمنة تليق بأبناء المحافظة.