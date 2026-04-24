أخبار التوك شو | بكري : أطالب بالمحاكمة العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار .. الحكومة تتحرك لاحتواء تداعيات الحرب.. خطة لتأمين السلع وضبط الأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بكري : أطالب بالمحاكمة العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، الشعب المصري يتفهم الظروف الصعبة التي تواجه العالم وتؤثر على مصر، مشيرا إلى أن الشعب لديه ثقة في القيادة السياسية.



البلتاجي : التبرع لسداد ديون مصر اختياري .. والاصطفاف خلف الدولة واجب وطني

أكد النائب محمد البلتاجي، عضو مجلس النواب، أن مبادرة التبرع للمساهمة في سداد ديون مصر ليست إلزامية، وإنما تقوم على مبدأ المشاركة الطوعية في دعم الدولة خلال الأزمات.

الحكومة تتحرك لاحتواء تداعيات الحرب.. خطة لتأمين السلع وضبط الأسواق

تكثف الدولة المصرية جهودها للحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وحركة الأسواق.

أحمد كريمة: المنتحر مسلم فاسق عاص وأمره لله

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الدين له علماء، ولذلك يجب على المواطنين الحصول على التفسيرات الصحيحة من رجال الدين، موضحًا أنه يطالب بعدم حديث أي شخص غير متخصص عن الدين.

المشرف على مسجد مصر بالعاصمة: المسجد مسجل في موسوعة جينيس بأكبر وأثقل نجفة في العالم بوزن 25 طن

أكد ماهر السيد المشرف على مركز ومسجد مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة، أن مسجد مصر مسجل في موسوعة جينيس في العالم بأكبر وأثقل نجفة في العالم بوزن 25 طن.

ترامب: نسيطر على هرمز.. ولا يمكن لأي سفينة دخول أو مغادرة المضيق دون موافقتنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يمكن لأي سفينة دخول أو مغادرة مضيق هرمز دون الحصول على موافقة البحرية الأمريكية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وزير الإعلام اللبناني: الرئيس عون يشكر الدول العربية والشقيقة على المساعدات الإغاثية

أكد وزير الإعلام اللبناني، أن الرئيس عون يشكر الدول العربية والشقيقة على المساعدات الإغاثية.

الخارجية الإيرانية : طهران لا تسعى لصناعة قنبلة نووية .. ولو أرادت لفعلت

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لا تسعى لصناعة قنبلة نووية ولو أرادت ذلك لفعلته، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



البيت الأبيض : محادثات إسرائيل ولبنان تعقد على مستوى السفراء

أكد البيت الأبيض، أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد على مستوى السفراء وترامب سيستقبل الممثلين فور وصولهم للبيت الأبيض، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: خلافات داخل إيران تؤخر الرد على ترامب بشأن المفاوضات

قال فيصل الصواغ، رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي، إن تأخر إيران في الرد على تصريحات الرئيس ترامب بشأن المفاوضات يعود إلى وجود خلافات داخلية داخل طهران، لا سيما بين القيادة الحاكمة والحرس الثوري، وهو ما انعكس على بطء اتخاذ القرار في هذا الملف الحساس.