أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي يؤكد دائما أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري.. النائب محمد أبو العينين يشارك في الدورة الـ 20 لاجتماعات برلمان البحر المتوسط

محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يؤكد دائما أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الزيارات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدول العربية تحمل أهمية كبيرة، وتعكس حرص مصر على تعزيز الأمن القومي العربي والتنسيق المستمر مع الأشقاء العرب في مختلف القضايا الإقليمية.

النائب محمد أبو العينين يشارك في الدورة الـ 20 لاجتماعات برلمان البحر المتوسط
يشارك النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول البحر المتوسط في القمة الأولى لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في الدول الأعضاء والشريكة ببرلمان البحر المتوسط (PAM) والتي تعقد في مدينة بودفا في مونتينيجرو «الجبل الأسود» وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري

كان دايمًا بيقول نفسي أموت شهيد.. تفاصيل مؤثرة في واقعة إنقاذ فتاة قطار المنوفية
أكد سعيد عبدالله أبن عمة الشهيد وحيد عبدالله، ضحية حادث قطار المنوفية،  أن الشاب لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ فتاة كانت تحاول إنهاء حياتها أسفل عجلات القطار.

خالد الجندي: هاني شاكر كان قريبًا من القرآن ومواظبًا على الصلاة وواجه محنة فقدان ابنته بالصبر والرضا
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه ودّع صديقًا عزيزًا وأخًا قريبًا، هو الفنان الراحل هاني شاكر، داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، مشيرًا إلى أنه كان سببًا في إسعاد ملايين الناس طوال مسيرته الفنية.

تنظيم الاتصالات: ارتفاع تكاليف التشغيل وراء زيادة أسعار بعض الباقات
أكد المهندس محمد إبراهيم أن الزيادة الأخيرة في أسعار بعض خدمات الاتصالات جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل التي تتحملها شركات الاتصالات خلال الفترة الحالية.

تحذير عاجل من "المصل واللقاح" بشأن التقلبات الجوية
حذر الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، من التقلبات الجوية الحالية، مؤكدًا أن التغيرات السريعة بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة تمثل بيئة خصبة لانتشار العدوى الفيروسية، خاصة في الجهاز التنفسي، إلى جانب زيادة تأثير حبوب اللقاح والأتربة على مرضى الحساسية.

تحركات جديدة لمواجهة التهرب من النفقة.. مطالب بآليات أكثر عدالة لحماية المرأة والأطفال
تتصاعد في الفترة الأخيرة المطالب بضرورة تطوير آليات تنفيذ أحكام النفقة بما يضمن حماية حقوق المرأة والأطفال، في ظل وجود شكاوى متكررة من تهرب بعض الأزواج من الالتزام بالإنفاق على أبنائهم. 

محافظ البحر الأحمر: المواطن في قلب القرار.. واجتماعات أسبوعية لحل المشكلات ميدانيًا دون تأخير
أكد وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن منظومة العمل داخل المحافظة تعتمد بشكل أساسي على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، باعتباره الأساس الحقيقي لسرعة حل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات.

رئيس اتحاد العمال: مصر تتجه لتصبح مركزًا صناعيًا متقدمًا
أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز صناعي متقدم في المنطقة، مدفوعة بخطط توسع في إنشاء المصانع وتوطين الصناعات الاستراتيجية.

عاطف سيد الأهل : جماعات متشددة في إسرائيل توظف «الهيكل» لتبرير التوسع والصراع

أكد عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن بعض الجماعات الدينية والسياسية داخل إسرائيل تتبنى رؤى عقائدية تعتبر التوسع الجغرافي وخوض الحروب جزءًا من مشروع ديني مرتبط بإقامة «الهيكل» وانتظار عودة المسيح وفق معتقداتهم.


 

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

وام: الرئيس السيسي وبن زايد يتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات

مصرع شخص في مشاجرة بسبب ركن الموتوسيكل بالغربية

ضبط صاحب فيديو ادعى التعدي المسلح على أرضه بأبو صوير

ضبط مصنع أطراف صناعية مجهولة المصدر في عابدين

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

