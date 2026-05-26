أخبار التوك شو| انفعال أحمد موسى وبكاء مي عز الدين واحتفال عمرو أديب

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

9 مليارات جنيه بيومين| تدخل عاجل من اتحاد البنوك لأزمة سيولة الماكينات

كشف محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، تفاصيل جديدة شكاوى من نقص السيولة النقدية في ماكينات البنوك وقبل إجازة عيد الأضحى.

تحذير عاجل من الزرعة للمواطنين بشأن الأضاحي في عيد الأضحى

كشف الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن هذا الأمر له خطة شاملة تشمل متابعة الأسواق والمجازر ومحال الجزارة، للتأكد من صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات.

كانت صديقة | مي عز الدين تبكي على الهواء .. شاهد

تحلّ الفنانة مي عز الدين ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وذلك خلال حلقتي الأحد والإثنين الموافق 31 مايو و1 يونيو، وكشف البرومو الخاص بالحلقة عن العديد من الجوانب الإنسانية والشخصية في حياة مي عز الدين، من بينها فترة عزلتها ووعكتها الصحية، إلى جانب حديثها المؤثر عن والدتها الراحلة، وكواليس تعارفها على زوجها أحمد تيمور.

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

موعد لصرف منحة التموين الاستثنائية الحدث الأهم خلال الساعات القليلة الماضية لأصحاب التموين، وخاصة بعد قرار الحكومة الذي كشف عن مد صرف الدعم الإضافي للأسر المستحقة لمدة 4 أشهر متتالية.

طقس العيد | الأرصاد تكشف مفاجأة عن درجات حرارة أيام الأضحى

حالة من الاهتمام لحالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى وأيام الاجازات، وسط تحذيرات من شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء ، وقفة عرفات ، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلاً.

أحمد موسى: محمد صلاح دخل ضمن كوكبة نجوم العالم الكبار

علّق الإعلامي أحمد موسى على وداع جماهير ليفربول الإنجليزي للنجم المصري محمد صلاح بعد انتهاء رحلته مع النادي بعد تسع سنوات أمضاها في قلعة الآنفيلد.

عمرو أديب: قررت احتفل بالعيد بطريقتي.. وفوز الزمالك بالدوري مبهج

أكد الإعلامي عمرو أديب ، أن حلقة اليوم مفرحة ومبهجة وفوز الزمالك بلقب الدوري مبهج وأمر مفرح .

شعبة القصابين: كيلو الضأن القايم من 230 لـ250 جنيها.. والعجول من 190 لـ205

أكد مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن متوسط سعر كيلو الضأن القايم من 230 لـ 250 جنيه.

أحمد موسى يكشف تفاصيل معرض توت عنخ آمون التفاعلي في بروكسل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن معرض الملك توت عنخ آمون المقام في العاصمة البلجيكية بروكسل يُعد من المعارض المهمة، مشيرًا إلى أن المعرض شهد حضورًا واسعًا من رجال الأعمال والسياسيين والصحفيين وعدد من الشخصيات العامة خلال افتتاحه.

الناس عندها التزامات وعيديات.. أحمد موسى يستنكر توقف ماكينات ATM عن العمل

استنكر الاعلامي أحمد موسى توقف خدمات السحب والإيداع في ماكينات ATM، منوها بأ، المشكلة ليست بسيطة ولا سهلة؛ لأن البنوك إجازة غداً الثلاثاء.