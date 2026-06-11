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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط كميات من الأغذية واللحوم منتهية الصلاحية ببورسعيد قبل بيعها | صور

حملة رقابية مكبرة لسلامة الغذاء والتموين بمدينة بورفؤاد
حملة رقابية مكبرة لسلامة الغذاء والتموين بمدينة بورفؤاد
محمد الغزاوى

شن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجهاز مدينة بورفؤاد وإدارة التموين، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدداً من المنشآت الغذائية بنطاق مدينة بورفؤاد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتصدي بحسم لكافة المخالفات؛ وبناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقد انطلقت الحملة بتواجد ميداني مكثف تحت قيادة مشتركة من القيادات التنفيذية والرقابية التالية:
الدكتورة  نشوى الريس مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد
الأستاذ  أحمد جابر زهران مدير الرقابة بالهيئةالأستاذ  محمد سعيد مدير إدارة التموين بمدينة بورفؤاد.
وبمشاركة مفتشي الأغذية بالهيئة

حملة رقابية مكبرة لسلامة الغذاء والتموين بمدينة بورفؤاد

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المعروضة للبيع والتي تشمل (أجنحة دواجن، بسطرمة، لانشون، جبن، بسكويت، شوفان)، حيث تبين بعد الفحص أن بعضها منتهي الصلاحية، والبعض الآخر معروض بدون بيانات تجارية ويظهر عليه تغير في الخواص الطبيعية، مما يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.
وعلى الفور، تم التحفظ على كافة المضبوطات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المحرر ضدها المحاضر، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مع التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة.

واكدت محافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بكافة القطاعات بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للمستهلك.

بورسعيد محافظ بورسعيد سلامة الغذاء مدينة بورفؤاد

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