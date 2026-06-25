اختيار إسلام حمص عضوا بلجنة تأمين الشواطئ العامة

وقع الاختيار على إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص و الإنقاذ، ليكون ضمن أفراد لجنة تأمين الشواطئ العامة التابعة لمجلس الوزراء المصري.

يأتي اختيار " حمص " ليكون مندوبا عن الإتحاد المصري للغوص و الإنقاذ، وسوف يكون مسؤلا داخل اللجنة عن قطاع شرق الدلتا " بورسعيد، دمياط، الدقهلية، شمال سيناء " .

إختيار " حمص " عضوا بلجنة تأمين الشواطئ

ويأتي عمل اللجنة لمتابعة عوامل الأمن و السلامة بالشواطئ العامة، حفاظا على الشواطئ المصرية بلا غرقى.



يذكر أن " حمص " هو منسق مبادرة مصر بلا غرقى ببورسعيد منذ سنوات طويلة والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.