الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون ترخيص في القانون

حدد قانون المرور ، عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة بدون رخصة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام صاحب الحساب وآخر بقيادة سيارتين وأداء حركات استعراضية حال سيرهما بأحد الطرق بالشرقية، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين "ميكروباص إحداهما منتهية التراخيص" الظاهرتين بمقطع الفيديو، وقائديهما، وهما سائق ، طالب، لا يحمل رخصة قيادة، مقيمان بمحافظة الشرقية.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد الاستعراض.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.