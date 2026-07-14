بمشاركة 57 متسابقًا.. انطلاق التقييم النهائيلمسابقة 100معلم مبدع 3 ببورسعيد

شهد الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، بمحافظة بورسعيد نائبًا عن مدير المديرية، اليوم انطلاق أعمال التقييم النهائي لمسابقة "١٠٠ معلم مبدع ٣"، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المديرية، بحضور الأستاذ وليد أبو زيد مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين ببورسعيد، وأعضاء لجنة التقييم، ومديري المراحل التعليمية، والموجهين العموم المشرفين على أعمال تقييم المشروعات المشاركة.

وأكد مدير عام التعليم العام أن أعمال التقييم تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للتواصل والدعم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنمية روح الإبداع والابتكار لدى المعلمين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التصفيات النهائية تضم ٢٦ مشروعًا ابتكاريًا يتنافس عليها ٥٧ معلمًا ومعلمة من مختلف النوعيات التعليمية.

انطلاق التقييم النهائي لمسابقة "١٠٠ معلم مبدع ٣" ببورسعيد بمشاركة ٥٧ متسابقًا و٢٦ مشروعًا ابتكاريًا

وأوضح الحسيني راغب أن المسابقة تتضمن خمسة مجالات رئيسية، تشمل: مواجهة العنف وتعزيز ثقافة تقبل الآخر، والتوظيف الآمن للتكنولوجيا ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز الهوية اللغوية، ودعم معلمي ذوي الهمم باستخدام التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير الأداء التربوي وتعزيز الممارسات التعليمية المبتكرة.

وأضاف مدير عام التعليم العام أن أعمال التقييم جرت في أجواء اتسمت بروح التعاون والتنافس الإيجابي، مؤكدًا أن المشاركين يمثلون مدارس التعليم العام، والمدارس الخاصة، ومدارس النيل الدولية، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنوع الخبرات التعليمية داخل محافظة بورسعيد.