دفع فاتورة الكهرباء.. خطوات الاستعلام والسداد الإلكتروني قبل تطبيق غرامة التأخير

يتزايد اهتمام ملايين المشتركين في مختلف المحافظات بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء إصدار الفواتير الشهرية، حيث يسعى المواطنون إلى معرفة قيمة الاستهلاك وسداد المستحقات في المواعيد المحددة، تجنبا لتطبيق غرامات التأخير أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن السداد.

دفع فاتورة الكهرباء

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطوير خدماتها الرقمية، بما يتيح للمواطنين الاستعلام عن الفواتير وسدادها إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة مقار شركات توزيع الكهرباء، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية.

غرامة تأخير سداد فاتورة الكهرباء

أكدت شركات توزيع الكهرباء أن تأخر المشترك عن سداد الفاتورة لمدة شهر كامل من تاريخ إصدارها يترتب عليه تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة.

يذكر أن استمرار التأخر في السداد لفترات متتالية قد يعرض المشترك لاتخاذ إجراءات أخرى، من بينها رفع العداد التقليدي وفقا للضوابط والقواعد المنظمة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة الفاتورة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لخدمات الكهرباء.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

إدخال بيانات صاحب العداد.

كتابة رقم العداد أو الرقم المكون من 10 أرقام وفقا لنظام الشركة.

تحديد شركة التوزيع والمنطقة التابع لها العداد.

الضغط على زر استعلام لعرض قيمة الفاتورة.

وتساعد هذه الخدمة المشتركين على متابعة قيمة استهلاكهم الشهري قبل موعد السداد، بما يتيح لهم تجنب الغرامات والتأخير.

دفع فاتورة الكهرباء

خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

وفرت وزارة الكهرباء إمكانية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

2. اختيار خدمة سداد الفاتورة.

3. إدخال بيانات العداد بصورة صحيحة.

4. كتابة كود السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة.

5. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

6. اختيار وسيلة الدفع المناسبة، سواء بالبطاقات البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

7. تأكيد عملية السداد واستلام إشعار نجاح العملية.

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين سداد الفواتير في أي وقت دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الكهرباء أو منافذ التحصيل.

شركات توزيع الكهرباء

تقدم الشركة القابضة لكهرباء مصر خدماتها للمشتركين من خلال تسع شركات توزيع تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وهي:

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وتتولى هذه الشركات إصدار الفواتير الشهرية، وتحصيل المستحقات، واستقبال الشكاوى، وتقديم خدمات العدادات التقليدية ومسبقة الدفع.

دفع فاتورة الكهرباء

التحول الرقمي في خدمات الكهرباء

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معظم معاملاتهم عن بعد، مثل الاستعلام عن الفواتير، وسداد المستحقات، ومتابعة بيانات العدادات، وتقديم الشكاوى والطلبات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية التي توفر الوقت والجهد، وتحد من التكدس داخل مقار شركات الكهرباء، مع ضمان سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات في مختلف محافظات الجمهورية.