أخبار التكنولوجيا| عطل جديد في فيسبوك يثير غضب المستخدمين وهاتفك يتجسس عليك علامات انتبه إليها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



وداعا للشواحن الثقيلة بالسفر .. إليك باوربنك أنحف من تليفونك!الأربعاء 22/يوليو/2026 -

أصبح الباوربنك ضرورية أثناء السفر، لكن بعض الطُرز ذات السعات الكبيرة قد تكون ضخمة وثقيلة الوزن.

تحظى بنوك الطاقة المحمولة من شاومي بشعبية واسعة ومنها على سبيل المثال بنك الطاقة شاومي ألترا سليم والذي يأتي بسعة 5000 مللي أمبير . أما عن سعره فهو حوالي 54 دولارًا أمريكيًا).

كلاكيت تالت مرة.. عطل جديد في فيسبوك يثير غضب المستخدمين

تعرضت منصة فيسبوك، اليوم، لعطل جزئي أثر على عدد من المستخدمين في عدة دول، في أحدث سلسلة من الاضطرابات التي طالت خدمات شركة ميتا، ويعد هذا العطل الثالث من نوعه خلال الفترة الأخيرة.

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

وفقا لموقع Downdetector المتخصص في رصد أعطال المنصات الرقمية، أصاب موقع فيسبوك، عطل فني مفاجئ، يوم الأحد الماضي، ما تسبب في صعوبة وصول المستخدمين إلى حساباتهم واستخدام الخدمات الأساسية.

عملاق جديد من هونر.. كل ما تريد معرفته عن Honor Pad X9 Max الجديد

في عام 2023، كشفت شركة Honor النقاب عن جهاز Honor Pad X9 ، ثم أطلقت جهاز Pad X9a في عام 2025.

وإذا كنت تعتقد أن الشركة قد انتهت من هذه السلسلة، فقد فاجأت الجميع الآن بإطلاق طراز جديد هو Honor Pad X9 Max.

يأتي هذا الجهاز اللوحي الجديد، الذي أُعلن عنه في المملكة المتحدة، بشاشة كبيرة مقاس 13 بوصة، وبطارية بسعة 10100 مللي أمبير، ونظام تشغيل Android 16، ومعالج Snapdrago. إليك كل ما تحتاج معرفته عن مواصفاته وميزاته وسعره.