إصابة عدد من الأشخاص في حادث بين تروسيكل وسيارة ملاكي بمنشأة القناطر

وقع حادث تصادم بين تروسيكل محمل بالعمال، وسيارة ملاكي، بمنطقة أبو غالب في منشأة القناطر بالجيزة، وأصيب عدد من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث بمنطقة أبو غالب، في منشأة القناطر، وتبين من خلال الفحص الأولي، أن الحادث وقع بين تروسيكل محمل بعدد من العمال، وسيارة ملاكي، مما أدى لإصابة عدد منهم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

على جانب آخر، لقي شاب مصرعه، فيما أصيب 5 أشخاص آخرون، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل و"تروسيكل" يقل عددا من عمال مزارع العنب، على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.