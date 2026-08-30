مع ارتفاع درجات الحرارة.. احرص على تناول هذه الفواكه لترطيب الجسم

لا يعني الحفاظ على رطوبة الجسم بالضرورة شرب الماء فقط طوال اليوم، فتناول الفواكه الغنية بالماء يساعد على تعزيز ترطيب الجسم مع توفير الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

فواكه تساعد على ترطيب الجسم

- البطيخ والنعناع

يُعدّ البطيخ من الأطعمة المرطبة الكلاسيكية لسبب وجيه، فهو يتكون من حوالي 91% ماء، ويُزوّد الجسم بالإلكتروليتات ، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يُعتبر من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التي تُساعد في إدارة الوزن.

يُضفي تناول البطيخ مع النعناع الطازج نكهة منعشة، جرّب تحضير سلطة من مكعبات البطيخ والنعناع المفروم وقليل من عصير الليمون، أو أضف البطيخ والنعناع إلى إبريق من الماء المثلج لتحضير مشروب منعش

- الأناناس والفراولة

والأناناس مزيج حلو ومرطب بشكل مدهش، كما تحتوي الفراولة على نفس نسبة الماء الموجودة في البطيخ، وهي 91%، أما الأناناس فيحتوي على حوالي 85% من الماء.

تعد الفراولة مصدراً غنياً بالألياف، وحمض الفوليك، والمنغنيز، وفيتامين ج، وتشير الأبحاث إلى أن تناول الفراولة بانتظام قد يُقلل من الالتهابات وخطر الإصابة بأمراض القلب.

أما الأناناس، فهو غني بإنزيم البروميلين الذي يُساعد على الهضم.

استمتع بهذا المزيج من الفاكهة طازجًا، أو قم بتجميده واخلطه في الخلاط مع الخضراوات والماء أو الحليب للحصول على عصير غني بالعناصر الغذائية .

- الخوخ والتوت

الخوخ والتوت ترطيبًا ونكهةً رائعة، يتكوّن الخوخ من 88% ماء، وهو مصدر جيّد لفيتاميني أ و ج. أمّا التوت، فيحتوي على 86% ماء، وهو غنيّ بالألياف.

استمتع بتناول طبق من هذه الفواكه الطازجة معًا، أو أضفها إلى السلطة.

المصدر verywellhealth