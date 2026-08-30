قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في قصف إسرائيلي على حي الأمل
ننشر أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الصناعية بجميع المحافظات
هنا جودة تحتفل بالميدالية الفضية مع عمر عصر في دورة ألعاب تنس طاولة البحر المتوسط
الحكومة الألمانية تعتزم فرض عقوبات على روسيا
استعدادات لتقليل فاتورة الاستيراد.. تفاصيل التعاون الدولي الجديد لقطاع الزراعة
دون تغيير.. آخر تحديث لأغلى عيار ذهب الآن
كيا تقدم PV5 موديل 2026 بمحركات كهربائية.. صور
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو
كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود
كيفية تحصين النفس من الفتن والشهوات.. اعرف الطريقة الشرعية
أكسيوس: مقترح بقمة ثلاثية تجمع بين ترامب وبوتين وزيلنسكي
جوجل تعزز خصوصية Android 17 بتقنية ECH لحجب نشاط التصفح عن مزودي الإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع ارتفاع درجات الحرارة.. احرص على تناول هذه الفواكه لترطيب الجسم

فواكه
فواكه
نهى هجرس

لا يعني الحفاظ على رطوبة الجسم بالضرورة شرب الماء فقط طوال اليوم، فتناول الفواكه الغنية بالماء يساعد على تعزيز ترطيب الجسم مع توفير الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

فواكه تساعد على ترطيب الجسم 

- البطيخ والنعناع

يُعدّ البطيخ من الأطعمة المرطبة الكلاسيكية لسبب وجيه، فهو يتكون من حوالي 91% ماء، ويُزوّد الجسم بالإلكتروليتات ، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يُعتبر من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التي تُساعد في إدارة الوزن.

يُضفي تناول البطيخ مع النعناع الطازج نكهة منعشة، جرّب تحضير سلطة من مكعبات البطيخ والنعناع المفروم وقليل من عصير الليمون، أو أضف البطيخ والنعناع إلى إبريق من الماء المثلج لتحضير مشروب منعش

- الأناناس والفراولة 

والأناناس مزيج حلو ومرطب بشكل مدهش، كما تحتوي الفراولة على نفس نسبة الماء الموجودة في البطيخ، وهي 91%، أما الأناناس فيحتوي على حوالي 85% من الماء. 

تعد الفراولة مصدراً غنياً بالألياف، وحمض الفوليك، والمنغنيز، وفيتامين ج، وتشير الأبحاث إلى أن تناول الفراولة بانتظام قد يُقلل من الالتهابات وخطر الإصابة بأمراض القلب. 

 أما الأناناس، فهو غني بإنزيم البروميلين الذي يُساعد على الهضم. 

استمتع بهذا المزيج من الفاكهة طازجًا، أو قم بتجميده واخلطه في الخلاط مع الخضراوات والماء أو الحليب للحصول على عصير غني بالعناصر الغذائية .

- الخوخ والتوت

الخوخ والتوت ترطيبًا ونكهةً رائعة، يتكوّن الخوخ من 88% ماء، وهو مصدر جيّد لفيتاميني أ و ج. أمّا التوت، فيحتوي على 86% ماء، وهو غنيّ بالألياف. 

استمتع بتناول طبق من هذه الفواكه الطازجة معًا، أو أضفها إلى السلطة.

المصدر verywellhealth 

فواكه ترطيب الجسم الحرارة البطيخ الفراولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

المتهم

سيب الأوردر جوه السوبر ماركت | سقوط بطل حادث النصب الصادم في المنيل

الزمالك

إصابة عضلية تبعد مهاجم الزمالك عن مباراة منتخب السويس بتروجيت بالدوري

ترشيحاتنا

دوغلاس ماكغريغور

ماكغريغور يحذر إسرائيل : تركيا أخطر من إيران .. واستفزاز أنقرة قد يشعل حربا حتى النهاية

فرنسا

فرنسا ترحب بنتائج مؤتمر الأطراف عن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي

وزارة الخارجية الأميركية

واشنطن : حكومة لبنان الجهة الوحيدة المخولة للتفاوض بشأن مستقبل بلادها

بالصور

إطلالة صيفية.. هند صبري تستعرض رشاقتها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

200 سيارة روبوتية في 2026‏.. موسكو توسع تجارب التاكسي ذاتي القيادة

التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة

رامي صبري يختتم صيف 2026 بحفل تاريخي في المسرح الروماني.. صور

حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري

فستان لافت.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فيديو

الإعلامي أحمد موسى

في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

السيارة Olinia Uno

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد