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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| التعليم: التربية الدينية في البكالوريا خارج المجموع.. الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل هناك تنسيق خاص لطلاب مدارس المتفوقين Stem ؟.. أحمد الجيوشي يجيب
أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق،  أن طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» لهم تنسيق خاص بهم، كما تُحدد لهم مقاعد بنسبة مرنة تختلف عن النسب المطبقة على الفئات الأخرى، مراعاة لطبيعة دراستهم وتخصصاتهم.

التعليم: التربية الدينية في البكالوريا خارج المجموع.. و70% شرط للنجاح
أكد الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن مادة التربية الدينية في نظام البكالوريا المصرية تُدرس “خارج المجموع”، مشيرا إلى أن الطالب يشترط لنجاحه فيها الحصول على 70% على الأقل.
الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة تحركات ملحوظة في الأسواق العالمية والمحلية، بعدما تعرض المعدن الأصفر لموجة من التراجع السعري عقب الارتفاعات القوية التي سجلها خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار حالة من التساؤلات بين المواطنين والمستثمرين حول الاتجاه المتوقع للأسعار، وما إذا كانت المستويات الحالية تمثل فرصة للشراء أم أن مزيدًا من الانخفاضات قد يكون واردًا.

حسام الشاعر: الوصول إلى 20 مليون سائح يؤكد قوة صناعة السياحة المصرية

أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، أن مصر تمتلك إمكانات سياحية كبيرة تؤهلها لتكون من بين أكبر الدول السياحية في العالم، مؤكداً أن المقصد المصري يوفر مختلف الأنماط التي يبحث عنها صناع السياحة والسائحون، سواء السياحة الشاطئية أو الأثرية أو الدينية أو سياحة المؤتمرات وغيرها من الأنواع.

يتحرك صعودا ونزولا.. الآثار تكشف أسباب ظهور باللون الفضي بالأهرامات

رد الدكتور أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الأهرامات والجيزة، على تساؤلات بشأن أسباب ظهور باللون الفضي بالأهرامات، مشيرا إلى أن هذا البالون ثابت ويتحرك صعودا ونزولا.

هل اقترب الشتاء؟.. رئيس مركز معلومات تغير المناخ يحسم الجدل بشأن الطقس وارتفاع الأمواج

حسم الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الجدل المثار خلال الأيام الأخيرة بشأن انتهاء فصل الصيف وبدء أجواء الشتاء مبكرًا، مؤكدًا أن مصر لا تزال رسميًا في فصل الصيف، وأن الحديث عن دخول الشتاء خلال الفترة الحالية لا يستند إلى التوقيت الفعلي للفصول.

حقيقة الارتفاع المتوقع في أسعار الطماطم.. رد عاجل من شعبة الخضروات

رد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، على سؤال بشأن احتمالية ارتفاع جنوني في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة.

النضارة شايفة كل حاجة.. انبهار منى الشاذلي بتجربة نظارة للمكفوفين على الهواء

أبدت الإعلامية منى الشاذلي انبهارها خلال تجربة نظارة ذكية ابتكرها مارك مراد، مخترع تطبيق «Scribe Me»، والمخصصة لمساعدة المكفوفين على التعرف إلى الأشياء المحيطة بهم من خلال وصفها بشكل مباشر.

دراسة وإقامة وإعاشة مجانًا.. كيف تحصل على منحة علماء المستقبل؟

مع انطلاق موسم جديد من أحلام طلاب الثانوية العامة، تبرز منحة «علماء المستقبل» كفرصة استثنائية تفتح أبواب الجامعات الأهلية أمام المتفوقين، دون أن تقف الظروف المادية عائقًا أمام طموحاتهم، عبر دعم شامل يمتد من المصروفات الدراسية إلى الإقامة والإعاشة حتى التخرج.

متحدث التضامن يكشف موعد قرعة حج الجمعيات

كشف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، عن أنه غدا يتم غلق بابا التقديم لحج الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بسهولة ويسر.

التنسيق STEM الذهب حسام الشاعر الآثار الأهرامات

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