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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تابلت وشاشة إضافية في نفس الوقت.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق في 2026

جهاز شاومي Pad 9 Pro Max اللوحي
جهاز شاومي Pad 9 Pro Max اللوحي
لمياء الياسين

تُسوّق شركة شاومي جهازها اللوحي الرائد القادم كشاشة ثانية مرنة يمكنك توصيلها بمجموعة متنوعة من الإعدادات.

على الجانب الآخر من المقرر أن يتم إطلاق  جهاز شاومي Pad 9 Pro Max اللوحي  في 7 سبتمبر

 يتميز الجهاز بشاشة عالية الدقة (HD) مقاس 13.3 بوصة بألوان حقيقية بدقة 3.4K، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، ودقة ألوان ممتازة 

تعد الميزة الأبرز في الجهاز اللوحي هي منفذ USB-C بمجرد توصيله، يتحول الجهاز اللوحي فورًا إلى شاشات عرض متنوعة.

 تقول شاومي إنه يمكن استخدامه كشاشة ثانوية للكمبيوتر، أو لوحة رسم رقمية، أو شاشة أكبر للألعاب. عند توصيله بجهاز كمبيوتر، يصبح شاشة يمكنك الرسم عليها باستخدام قلم اللمس؛ وعند إقرانه بقلم Xiaomi Focus Pen Pro وجهاز TourBox، يمكنك العمل بكلتا يديك في آنٍ واحد لإنجاز المهام الإبداعية.


أفضل الأجهزة اللوحية الرائدة لعام 2026
 

على الجانب الآخر يمكن الأستفادة من الجهاز اللوحي من خلال توصيله بجهاز محمول متوافق يدعم منفذ DisplayPort 1.2 أو أحدث، وستحصل على شاشة خارجية أكبر مع صوت ستيريو. لذا فهو ليس مجرد جهاز لوحي يُستخدم بمفرده، بل يمكن استخدامه في عدة إعدادات مختلفة.

سيكون هذا أحد الأجهزة الأولى المزودة بشريحة Xring O3 الجديدة من شاومي ، كما سيشهد إطلاق نظام التشغيل HyperOS 4 ، المصمم مع مراعاة الإنتاجية وتعدد المهام على الشاشات الكبيرة.

مع اقتراب الحدث في أقل من 48 ساعة، تحاول شركة Xiaomi بوضوح بيع جهاز Pad 9 Pro Max على أنه أكثر من مجرد جهاز لوحي عادي

شركة شاومي جهاز كمبيوتر جهاز Pad 9 Pro Max جهاز لوحي صوت ستيريو قلم اللمس

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