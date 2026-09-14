الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وكانت قد تمكنت حملة رقابية مكبرة شنتها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة والجهات المختصة من ضبط مصنع لإنتاج الآيس كريم بنطاق مركز ومدينة المنيا، لقيامه باستخدام مواد غير مصرح بها في تصنيع منتجاته، من بينها مواد مصنفة ضمن المواد المحظورة لخطورتها على الصحة العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ووفقًا لتكليفات الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية وتشديد الرقابة على المنشآت والأنشطة المخالفة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، تمكنت

وجاءت عملية الضبط خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت متابعة مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتأكد من سلامة المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات الغذائية، والتصدي الحاسم لأي ممارسات أو مخالفات قد تعرض صحة المواطنين للخطر.

حملات رقابية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المخالفات للجهات المختصة، مع استمرار الحملات الرقابية على المنشآت والأنشطة المختلفة بنطاق مركز ومدينة المنيا، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وضبط أي مخالفات والتعامل معها بصورة فورية.