ديمبلي: لم يتوقع أحد وصولي للقمة.. وواصلت العمل في صمت

كشف الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، عن حظوظه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، مؤكدًا أنه لم يكن يومًا المرشح الأبرز للوصول إلى القمة، لكنه واصل العمل بجدية حتى حقق أهدافه.

وقال ديمبلي في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يكن «المرشح المدلل» أو اللاعب الذي توقع له الجميع الوصول إلى القمة، مشيرًا إلى أنه اعتمد طوال مسيرته على العمل والاجتهاد بعيدًا عن الضغوط والتوقعات.

وأوضح النجم الفرنسي: «لم أكن أبدًا المرشح المدلل أو الشخص الذي كان متوقعًا له الوصول للقمة، لكنني عملت بجد كبير».

وأضاف: «كنت دائمًا في آخر الصف، أعمل بصمت وبكل قوة. طوال مسيرتي لم أتحدث كثيرًا، فقط واصلت العمل بجد».

وأشار ديمبلي إلى أن الجهد الذي بذله طوال السنوات الماضية بدأ يؤتي ثماره، بعدما حصل على مكافأة عن مستواه في الموسم الماضي، في إشارة إلى تتويجه بجائزة الكرة الذهبية.

واختتم حديثه عن فرصه في المنافسة على الجائزة هذا العام قائلًا: «في العام الماضي حصلت على المكافأة… أما هذا العام فسنرى، بكل هدوء».

ويواصل ديمبلي المنافسة على الجوائز الفردية بعد المستوى اللافت الذي قدمه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن فلسفته الأساسية تعتمد على العمل في صمت وعدم الانشغال كثيرًا بالتوقعات أو الضغوط المحيطة به.