خطوات مهمة قبل تحديث آيفون إلى iOS 27

يمثل إطلاق نظام iOS 27 علامة فارقة، إذ يقدم نظام تشغيل أسرع وأكثر استقرارًا، إلى جانب ميزات مبتكرة مثل تقنية الزجاج السائل المحسّنة. وبينما يعد التحديث بتحسين تجربة استخدام جهاز iPhone، فإن التحضير الجيد ضروري لتجنب أي مشاكل محتملة أثناء عملية الترقية. باتباع هذه الخطوات الأساسية، يمكنك ضمان انتقال سلس وخالٍ من المتاعب إلى نظام iOS 27.

على الجانب الآخر تعد من أهم الخطوات قبل الترقية إلى نظام iOS 27 التأكد من توافق تطبيقاتك الأساسية مع نظام التشغيل الجديد. فقد تتعطل التطبيقات غير المحدثة لدعم أحدث إصدار من iOS، مما يعيق أنشطتك اليومية أو يحد من الوصول إلى الخدمات الحيوية.

لتجنب هذه المشاكل:

افتح متجر التطبيقات وتحقق من وجود تحديثات لجميع التطبيقات المثبتة.

قم بتثبيت أحدث الإصدارات، حيث يقوم المطورون عادةً بإصدار تحديثات لتتوافق مع إصدارات iOS الجديدة.

باتخاذ هذا الإجراء الاحترازي، يمكنك الحفاظ على استمرارية عمل تطبيقاتك وتجنب الإحباطات غير الضرورية بعد التحديث.

قم بعمل نسخة احتياطية من جهاز iPhone الخاص بك



يُعدّ نسخ بيانات جهاز iPhone احتياطيًا خطوةً أساسيةً لحماية بياناتك قبل أي تحديث رئيسي للبرامج. قد تؤدي أخطاء التثبيت أو الأعطال غير المتوقعة أثناء العملية إلى فقدان البيانات، مما يجعل النسخ الاحتياطي وسيلة أمان ضرورية.

لعمل نسخة احتياطية من جهازك:

استخدم iCloud بالانتقال إلى الإعدادات > [اسمك] > iCloud > النسخ الاحتياطي على iCloud ثم حدد "النسخ الاحتياطي الآن".

بدلاً من ذلك، قم بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بجهاز كمبيوتر وقم بإنشاء نسخة احتياطية محلية باستخدام Finder (macOS) أو iTunes (Windows).

يضمن وجود نسخة احتياطية حديثة إمكانية استعادة صورك ومستنداتك وملفاتك المهمة الأخرى في حالة حدوث أي خطأ أثناء التحديث.

لتوفير مساحة تخزين

يتطلب تثبيت نظام iOS 27 مساحة تخزين فارغة تبلغ حوالي 9.5 جيجابايت، ولكن يُنصح بتوفير 20 جيجابايت على الأقل لتجنب أي انقطاعات أثناء عملية التثبيت. قد يؤدي نفاد مساحة التخزين أثناء التحديث إلى حدوث أخطاء أو تأخيرات. لتحرير مساحة:

احذف التطبيقات غير المستخدمة التي تشغل مساحة تخزين غير ضرورية.

قم بمسح ملفات ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات المؤقتة من جهازك.

انقل ملفات الوسائط الكبيرة، مثل مقاطع الفيديو والصور، إلى وحدة تخزين خارجية أو خدمات سحابية.



للتحقق من مساحة التخزين المتاحة، انتقل إلى الإعدادات > عام > مساحة تخزين الآيفون . سيساعد التأكد من وجود مساحة كافية على إتمام التحديث بسلاسة ودون أي مشاكل.

يُعدّ شحن البطارية بشكل كامل أمرًا ضروريًا لنجاح عملية التحديث. يجب أن يكون مستوى شحن بطارية جهاز iPhone الخاص بك 50% على الأقل قبل بدء التثبيت. ولزيادة الأمان، أبقِ جهازك موصولًا بمصدر طاقة طوال عملية التحديث.



لتحديث جهازك يدويًا:

انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرامج وحدد "تنزيل وتثبيت".

بدلاً من ذلك، يمكنك تفعيل التحديثات التلقائية لراحة أكبر من خلال تفعيل الخيار في القائمة نفسها. هذا يضمن بقاء جهازك محدّثاً دون الحاجة إلى تدخل يدوي.